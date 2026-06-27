La Ley de Propiedad Horizontal sanciona a los vecinos morosos: pueden asistir a la junta, pero pierden un derecho clave

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 15.2, define como moroso al propietario que, al iniciarse la junta, no está al corriente de todas las deudas vencidas con la comunidad y tampoco ha realizado ninguna actuación jurídica para discutirlas o garantizar su pago.

Se consideran deudas vencidas las cuotas ordinarias, extraordinarias o derramas que ya han sido aprobadas y cuyo plazo de pago ha expirado.

Qué derechos mantiene: asistencia y deliberación

Un propietario moroso sí puede asistir a la junta de propietarios y participar en las deliberaciones, es decir, intervenir, opinar y plantear argumentos durante el debate.

La ley no permite excluirlo físicamente ni limitar su participación en la discusión, porque sigue siendo titular de un inmueble y, por tanto, miembro de la comunidad.

Reunión de vecinos votando / Archivo

Qué derecho pierde: el voto

La sanción jurídica recae sobre un único derecho: el derecho de voto.

Si el propietario llega a la reunión sin haber regularizado la deuda, sin impugnarla judicialmente ni consignarla, no podrá votar en ningún punto del orden del día. Además, su cuota de participación no se computará para calcular las mayorías exigidas en cada acuerdo.

Este detalle es clave, porque puede alterar el resultado de decisiones relevantes como obras, presupuestos o cambios normativos internos.

Excepciones: impugnación o consignación

La privación de voto no es automática. El propietario conserva su derecho a votar si ha realizado alguna de estas acciones antes de la junta:

Impugnación judicial de la deuda, lo que demuestra que existe un conflicto jurídico abierto sobre la obligación de pago.

de la deuda, lo que demuestra que existe un conflicto jurídico abierto sobre la obligación de pago. Consignación judicial o notarial de la cantidad reclamada, es decir, depositar el importe en una cuenta controlada por la autoridad competente mientras se resuelve la controversia.

Estos matices evitan que la comunidad prive de voto a quien está ejerciendo legítimamente su defensa.

Junta de vecinos votando / Archivo

Por qué debe constar en el acta

El acta de la junta debe reflejar qué propietarios están privados de voto y qué cuotas no se computan. Esto garantiza transparencia, evita impugnaciones posteriores y permite verificar que las mayorías se han calculado correctamente.

Por ello, la convocatoria suele incluir la relación de propietarios no al corriente de pago, para que todos los asistentes conozcan de antemano quién podrá votar y quién no.