Incendios forestales
León registra cuatro nuevos incendios originados en hora y media en varios puntos de la provincia
Los fuegos se suman a los que estaban activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro
EP
León registra este sábado cuatro nuevos incendios forestales que se han originado en diferentes puntos de la provinica y que se suman a los que estaban activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro.
En concreto, en la jornada de este sábado se han declarado nuevos incendios en las localidades de Acebedo, Torre de Babia, Toral de Fondo y Garaño, en los que trabajan casi una quincena de medios para luchar contra el avance de las llamas.
El primero de los incendios se ha originado por causas que se investigan sobre las 14.50 horas en la localidad leonesa de Acebedo, en la comarca de Riaño, donde trabajan cinco medios.
En Garaño, el fuego se ha originado, también por causas que se investigan, a las 15.00 horas. Unos 20 minutos más tarde se ha declarado el incendio de Torre de Babia, en la comarca de Villablino, y casi una hora más tarde, a las 16.09, se ha originado el de Toral de Fondo, en la comaca de La Bañeza.
