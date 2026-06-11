Juno House impulsa la segunda edición de (In)visibles para visibilizar a las mujeres que lideran la innovación en STEAM

Juno House, la comunidad y plataforma de referencia que conecta liderazgo, innovación y crecimiento profesional para impulsar nuevas oportunidades de colaboración, ha celebrado la segunda edición de (In)visibles , la iniciativa que identifica y da visibilidad a mujeres con trayectorias profesionales consolidadas cuyo impacto no siempre se corresponde con su reconocimiento público. Tras el lanzamiento del proyecto el pasado mes de mayo, esta nueva edición ha puesto el foco en el ecosistema STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), reuniendo a profesionales que impulsan la innovación desde ámbitos tan diversos como la ingeniería aeroespacial, la comunicación corporativa, la creatividad, el análisis de tendencias, los medios de comunicación y la empresa.

La elección de esta temática responde a una realidad que combina dos fenómenos aparentemente contradictorios. Por un lado, los sectores vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas se han consolidado como algunos de los principales motores de crecimiento económico, innovación y generación de empleo. Por otro, las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en muchos de los ámbitos llamados a liderar las transformaciones económicas, industriales y tecnológicas de las próximas décadas.

En este contexto, la segunda edición de (In)visibles ha querido poner el foco no solo en la brecha de representación, sino también en la necesidad de generar referentes visibles. La iniciativa ha reunido a mujeres que ya están contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de sectores estratégicos, demostrando que el talento femenino no es una excepción dentro del ecosistema de innovación, sino una realidad consolidada que todavía necesita una mayor proyección pública y mediática. Desde la ciencia y la tecnología hasta la comunicación, la creatividad y la construcción de narrativas, todas ellas comparten una misma capacidad: impulsar cambios con impacto real y abrir camino a las generaciones que vienen detrás.

De izquierda a derecha: Francesca Tur, fundadora de Tendencias.tv, Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, Andrea Carandini, directora de arte, ilustradora de moda y analista de tendencias, Iulene Servent, subdirectora del diario SPORT, Alba Badia, ingeniera industrial, divulgadora científica y ingeniera de ventas en Pangea Propulsion , Maite Carrillo, directora creativa de Ametller Origen, Sílvia Alsina, presidenta y CEO de Roman / Hada Hernández

El contexto en cifras: un reto para la competitividad y la innovación

La baja representación femenina en los sectores STEM continúa siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo del talento y la competitividad. En Cataluña, las actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas generan más de 41.500 millones de euros y representan el 13,1% del PIB catalán, consolidándose como uno de los principales motores de innovación, crecimiento económico y generación de empleo del territorio.

Sin embargo, la presencia de mujeres en estos ámbitos sigue siendo significativamente inferior a la de los hombres. En España, 336.400 mujeres desarrollan actualmente su actividad profesional en sectores STEM, lo que representa el 32,1% del total de profesionales del sector.

La brecha es especialmente visible en disciplinas como la ingeniería, donde las mujeres representan en torno al 20% de los profesionales.

Una realidad que pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando referentes visibles capaces de inspirar nuevas vocaciones y ampliar la participación femenina en los sectores que liderarán buena parte de las transformaciones económicas, industriales y tecnológicas de las próximas décadas.

Más allá de las cifras: la importancia de los referentes en el ecosistema STEAM

La conversación sobre la presencia de mujeres en los sectores STEM suele centrarse en indicadores de participación, empleo o formación. Sin embargo, la capacidad de atraer y desarrollar talento también depende de factores menos visibles, como la existencia de referentes, la construcción de narrativas aspiracionales y la percepción que las nuevas generaciones tienen sobre determinadas profesiones.

En este contexto, el enfoque STEAM amplía la mirada tradicional sobre la innovación. Junto a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, incorpora disciplinas vinculadas a la creatividad, la comunicación, el diseño y la cultura, reconociendo que la innovación no depende únicamente de quienes desarrollan conocimiento o tecnología, sino también de quienes contribuyen a interpretarlo, comunicarlo y acercarlo a la sociedad.

Esta conexión resulta especialmente relevante en un momento en el que los sectores STEM afrontan importantes desafíos de representación. La escasez de referentes femeninos continúa siendo uno de los factores que condicionan la elección de determinadas trayectorias profesionales. En Cataluña, las mujeres representan únicamente el 13% de las matriculaciones en estudios vinculados a la tecnología, frente al 87% de los hombres. En el ámbito de la ingeniería, aunque la presencia femenina es mayor, sigue siendo claramente minoritaria, con un 29% de mujeres frente a un 71% de hombres.

Ante esta realidad, generar referentes visibles se convierte en una herramienta clave para ampliar vocaciones, reducir brechas de representación y acercar a más mujeres jóvenes a los sectores que liderarán buena parte de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de las próximas décadas. Ese es precisamente el espacio en el que convergen STEM y STEAM: la necesidad de conectar innovación, conocimiento y visibilidad para impulsar nuevas generaciones de talento.

Socias de Juno House en la cena de (In)visibles

Mujeres que ya están transformando el ecosistema STEAM

Como parte de esta segunda edición, Juno House ha reunido a mujeres que están impulsando la innovación desde ámbitos tan diversos como la ingeniería, la comunicación, la creatividad, el análisis de tendencias, la transformación digital y la construcción de marca. Perfiles que reflejan una visión amplia del ecosistema STEAM y que demuestran que el liderazgo femenino ya está presente en algunos de los sectores más estratégicos para la competitividad, la innovación y el desarrollo económico.

Entre las participantes han destacado:

Sílvia Alsina , presidenta y CEO de Roman.

, presidenta y CEO de Roman. Maite Carrillo , directora creativa de Ametller Origen.

, directora creativa de Ametller Origen. Francesca Tur , fundadora de Tendencias.tv.

, fundadora de Tendencias.tv. Alba Badia , ingeniera industrial, divulgadora científica y ingeniera de ventas en Pangea Propulsion

, ingeniera industrial, divulgadora científica y ingeniera de ventas en Pangea Propulsion Iulene Servent , subdirectora del diario SPORT.

, subdirectora del diario SPORT. Andrea Carandini , directora de arte, ilustradora de moda y analista de tendencias.

Desde la ingeniería aeroespacial hasta la comunicación corporativa, pasando por la creatividad, los medios de comunicación y la interpretación de tendencias, todas ellas representan distintas formas de liderazgo e influencia en ámbitos que desempeñan un papel clave en la construcción del futuro.

Durante el encuentro, las participantes compartieron algunas de las barreras que todavía condicionan la visibilidad del talento femenino. En este sentido, Maite Carrillo, directora creativa de Ametller Origen, señaló que "una de las barreras más silenciosas es la falta de educación en la autoafirmación y en la construcción del espacio propio". Según explicó, históricamente las mujeres han sido educadas para responder a múltiples expectativas, pero no siempre para reivindicar de forma consciente su propio espacio profesional. "Nos cuesta exigir el espacio que merecemos porque se nos enseñó a esperar a que nos lo dieran, en lugar de salir a conquistarlo", afirmó.

Andrea Carandini, directora de arte, ilustradora de moda y analista de tendencias, apuntó que algunas de las barreras menos visibles siguen estando relacionadas con la forma en que se entiende el liderazgo. "Creo que una de las barreras más determinantes sigue siendo la desconfianza hacia formas de liderazgo y organización que no responden a los modelos tradicionalmente asociados a patrones masculinos de gestión". En este sentido, defendió la necesidad de impulsar modelos "igual de rigurosos y ambiciosos, pero más conscientes de los procesos y con una visión del crecimiento más horizontal y sostenible a largo plazo".

Su participación refleja una realidad que (In)visibles busca poner de manifiesto: el talento femenino no es una excepción dentro de los sectores vinculados a la innovación. Las mujeres ya están desarrollando tecnología, liderando organizaciones, transformando industrias, interpretando tendencias y acercando el conocimiento a la sociedad. Sin embargo, su presencia en la conversación pública y en los espacios de referencia sigue siendo menor que el impacto real de sus contribuciones.

Hacer visibles estas trayectorias resulta fundamental para ampliar referentes, generar nuevas vocaciones y facilitar que más mujeres puedan imaginarse ocupando posiciones de liderazgo en los sectores que definirán las próximas décadas.

Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, presentando el proyecto a los asistentes

Qué es (In)visibles

(In)visibles parte de una premisa sencilla: no falta talento femenino, falta visibilidad. El proyecto identifica a mujeres con trayectorias profesionales sólidas que ya están generando impacto en sus respectivos ámbitos de actividad, pero que todavía no forman parte del circuito habitual de reconocimiento público y mediático.

Para Sílvia Alsina, presidenta y CEO de Roman y una de las participantes de esta edición, una de las barreras menos visibles pero más determinantes para acceder a espacios de influencia sigue siendo "la voluntad de ser y parecer, más allá del hacer y, en el trayecto, de exponernos, compartir, comunicar y proyectar". Una reflexión que apunta a la importancia de que el talento no solo exista, sino que también pueda ocupar espacios de representación y liderazgo.

En la misma línea, Francesca Tur, fundadora de Tendencias.tv, apuntó que algunas de las barreras más determinantes para acceder a espacios de influencia siguen siendo también las menos visibles. "Seguimos escuchando con demasiada frecuencia frases como: 'No hemos encontrado mujeres para este puesto'. Que esta idea siga apareciendo una y otra vez dice mucho de dónde se busca, de quién forma parte de las redes de confianza y de ciertos sesgos que llevan décadas instalados". Para Tur, "más que una cuestión de falta de talento, sigue siendo una cuestión de visibilidad, acceso y voluntad de ampliar la mirada".

La iniciativa nace para abordar una distorsión estructural que sigue afectando a numerosos sectores: la desconexión entre el talento femenino disponible y su acceso real a espacios de influencia, liderazgo, financiación y representación pública. A pesar de los avances registrados en los últimos años, las mujeres continúan teniendo una menor presencia en los entornos donde se construyen los relatos de referencia y donde se generan muchas de las oportunidades profesionales.

Para Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, "(In)visibles nace para demostrar que el talento femenino ya está presente en los sectores que están definiendo el futuro de nuestra economía. La cuestión no es si existen mujeres liderando la innovación, la tecnología o la ciencia; la cuestión es que muchas de ellas siguen sin ocupar el espacio de visibilidad que corresponde a su contribución y a su capacidad de generar impacto".

El grupo que ha representado la segunda cena de (In)visibles

Un proyecto respaldado por el ecosistema empresarial

(In)visibles cuenta con el respaldo de un conjunto de organizaciones que operan en distintos niveles del tejido económico desde corporaciones y entidades financieras hasta asociaciones empresariales, hubs de innovación y redes de inversión y que comparten el objetivo de impulsar el crecimiento, la representación y la visibilidad del talento en el ecosistema empresarial.

Entre los impulsores principales se encuentran Under Armour , comercio internacional de prendas de vestir y moda, Logitech , multinacional tecnológica con foco en innovación y productividad, Andbank , entidad especializada en banca privada y gestión de patrimonios , Juvé & Camps , bodega de referencia en la elaboración de cavas y vinos, y Panasonic , multinacional tecnológica especializada en electrónica y soluciones innovadoras.