Jumilla, un pueblo vitivinícola en el que conviven 72 nacionalidades

El municipio de Jumilla, cabecera de la denominación de origen del mismo nombre, es una población vitivinícola del noroeste murciano limítrofe a las provincias de Alicante y Albacete, con un censo cercano a los 28.000 habitantes en el que conviven hasta 72 nacionalidades distintas.

Las más numerosas, según el Ayuntamiento, son las procedentes de Sudamérica, y tras ellas, la marroquí, que suma alrededor del 10 por ciento de la población y está asentada desde hace décadas en la localidad.

Con tres comunidades islámicas, cuyos responsables eluden pronunciarse sobre la prohibición aprobada por el Ayuntamiento de seguir organizando sus celebraciones religiosas en el polideportivo municipal, Jumilla arranca este viernes sus Fiestas de la Vendimia 2025 con la inauguración de la "Fuente del vino", y con la cultura vinícola muy presente en esta parte de la comunidad murciana.

La polémica aprobación en el pleno de julio de una enmienda del PP a una moción de Vox que pedía prohibir las celebraciones musulmanas, y la repercusión que ha tenido que vayan a limitarse a uso deportivo las instalaciones del polideportivo municipal, ha dejado en "shock" a quienes participaban en ellas, según ha dicho a EFE su coordinador regional, Walid Habbal, y ha generado "sorpresa y total desacuerdo" al grupo municipal "popular".

"Son noticias manipuladas, malintencionadas, sesgadas y falsas", sostiene el PP en Jumilla, que aclara que "ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro Ayuntamiento de España podría prohibir, por ejemplo, la celebración de cualquier tipo de acto, sea el que sea, en la vía pública o en lugares y espacios adaptados para ello".

El PP subraya que la convivencia entre las 72 nacionalidades de Jumilla es pacífica, e insiste en que "cuando se solicite un espacio deportivo para organizar una exposición de automóviles, un evento gastronómico, una feria del libro o una misa católica no se podrá aprobar, lo solicite quien lo solicite y le rece a quien le rece".

Además, añade que "si la comunidad árabe solicita un espacio deportivo para organizar un torneo de baloncesto, fútbol o cualquier otra actividad deportiva para poner en valor el deporte entre la comunidad árabe, se aprobará la cesión si cumple con los criterios técnicos".

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, no ha hecho declaraciones sobre el asunto, que se produce pocas semanas después de los disturbios racistas que tuvieron lugar en Torre Pacheco a raíz de la agresión de un vecino de 68 años a manos de un joven marroquí.