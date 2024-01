Juan Ortega se pronuncia sobre la cancelación de su boda con Carmen Otte: "Todo es mentira"

Juan Ortega estuvo en el foco mediático tras cancelar su boda minutos antes de su celebración. El pasado sábado 2 de diciembre de 2023, estaba todo listo en Jerez de la Frontera para que el torero se diese el 'sí, quiero' con Carmen Otte Alba, su novia de toda la vida. Tras la incertidumbre, el andaluz contactó con su sacerdote de confianza para cancelar el enlace matrimonial, con unos 500 invitados ya presentes.

Ahora, Ortega ha concedido una entrevista a Carlos Herrera para romper silencio sobre su decisión, y ha asegurado que no esperaba la repercusión que ha tenido: "Si te soy sincero, no lo esperaba (...) La gente está acostumbrada a casarse o separarse, pero a suspender una boda unas horas antes no. Entiendo el follón que ha formado, pero no me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo".

El torero ha explicado dónde se ha escondido este tiempo: "Donde estoy siempre en las situaciones complicadas, en los momentos complicados. Me refugio con mi gente, con mis cosas, en el toreo, que es mi forma de vida, donde tengo todas mis ilusiones".

Juan Ortega ha asegurado que ambos se quieren, pero que ya llevaba un tiempo con una serie de dudas que no acababa de resolver: "No fue un calentón ni un arrebato de un momento, sino problemas que yo venía arrastrando (...) Asumo mi decisión y pido perdón, no por la decisión, sino por el momento en el que la tomé, horas antes, con todo organizado, los invitados allí".

El torero ha declarado que el responsable de la decisión es él y que no intervinieron otras personas: "Se ha dicho que si terceras personas, el cura, el padre de la novia, un amigo de Juan… Todo es mentira. La decisión la tomé solo yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Para mí el matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas y no quería traicionar a Carmen ni a mí mismo".

Cómo le comunicó la decisión a Carmen

Ortega ha comentado que ya había pensado muy bien las cosas antes de tomar la decisión: "Estaba solo en mi habitación, llamé a Carmen, luego a mis padres, y luego al cura. Y a partir de ahí, consecuente con mi decisión. La conversación con ella fue dura. Muy dura. Porque tienes poca explicación (...) Lo que verdaderamente importa es que se termina una relación con una persona a quien quieres".