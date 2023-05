La Interpol difunde las fotografías de 22 mujeres asesinadas en Europa para ayudar a su identificación

Es la primera vez que la Organización Internacional de Policía Criminal publica los llamados "avisos negros" | Los restos fueron hallados en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica

Interpol difundió este miércoles las fotografías de 22 mujeres cuyos restos fueron encontrados en cuatro países europeos y que se cree que fueron asesinadas, en una iniciativa pionera.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) difundió reconstrucciones faciales de las mujeres junto con piezas de vestuario y joyería que se encontraron junto a sus restos a fin de ayudar a su identificación.

Los restos fueron hallados en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica, cuyas policías se han unido a Interpol en la llamada "Operación Identify Me (Identifíqueme)".

We are looking for names 🔑



The names of 22 women, victims of murder.



They are someone's friend, sister, cousin, daughter or mother. And they matter.



Details: https://t.co/PrrSg3ahrg pic.twitter.com/vNXXcFAGu0