Instagram, el Tinder de le generación Z: guía básica para entender el "lenguaje sutil" de 'likes', emojis y rituales

Más allá de su función visual y estética, Instagram se ha convertido en una herramienta clave para iniciar, mantener o explorar relaciones afectivas. Entre adolescentes y jóvenes, ligar a través de esta red es una práctica cotidiana, casi ritualizada, basada en una serie de gestos pequeños pero significativos que permiten mostrar interés sin exponerse demasiado. Elena, Esther y Rocío -tres amigas de 18 años- coinciden en que, para ligar, lo típico es pedir el Instagram, y que te den 'like' o te respondan a una historia. No es cosa de ellas. Hay toda una semiótica generacional.

Como pasa con todo, ligar en esta 'app' también tiene sus propios códigos. Al buscar “cómo ligar por Instagram” aparecen miles de entradas en blogs, foros y noticias. "Lo primero es dar un 'like' a la persona que te gusta, para que te tenga en el radar, pero sin comprometerte demasiado. Luego subes alguna historia para ver si te lo devuelve o reacciona y, en caso positivo, ya sabes que tú también le gustas, por lo que ya puedes empezar a chatear o responderle una historia o nota. Es un juego sutil", afirma Pau, de 19 años.

Seguramente, cuando la app de Meta incorporó nuevas funciones, no lo hizo con el objetivo de propiciar el flirteo. Sin embargo, las novedosas notas, los 'Close Friends' o los 'likes' en las historias han supuesto un recurso para unas interacciones más privadas y personalizadas. Aquí va una guía para entender este nuevo idioma.

No es solo un “me gusta”. Importa a qué tipo de foto se le da 'like' (¿sale solo/a, con amigos, en el gimnasio?), cómo de antigua es la publicación (hacerlo en una de hace meses es una jugada valiente) y cuántos 'likes' tiene (¿el tuyo destaca?). Si ambos se devuelven 'likes', puede empezar el clásico “tenis de likes”: una partida sutil de señales cruzadas.

Es el escenario por excelencia, aquí se juega con la forma de publicar: ¿Foto casual o muy cuidada? ¿Una canción con indirecta? ¿Solo para 'Close Friends' ('Mejores Amigos') o para todos? Publicarlas solo para 'Mejores Amigos' da más seguridad y menos vergüenza. Muchos jóvenes piensan cuidadosamente qué subir esperando que una persona concreta lo vea… y, con suerte, reaccione. "Hay veces que, cuando tienes en mente colgar una historia dirigida a alguien, eliminas a todos de 'close friends' y solo dejas a esas personas específicas (aunque ellas no lo sepan)", comenta María Rueda, de 22 años.

Tiene más peso del que parece. No exige respuesta, pero deja claro que alguien se ha fijado. Es la forma más común de mostrar interés. No compromete, pero genera expectativa.

"Si tú le has dado 'like' a alguien, después cuelgas una historia y esa persona no te lo devuelve, no des más. No es que no le haya gustado tu historia: es que no le gustas tú" Balma Simó — 21 años

La típica reacción es con emojis tipo fueguito o caritas con corazones. Aunque fue una moda muy común hace unos años, ahora se percibe como más 'boomer' o desactualizada. Muchos no saben qué contestar y la conversación queda en el aire. Conclusión: poca efectividad.

Más directo. Implica que alguien se ha tomado el tiempo de escribir, pero no siempre se interpreta como coqueteo, a veces solo es amistad. Aquí entra en juego el contexto y el historial previo de interacciones.

Una nueva herramienta para romper el hielo. Las más efectivas son las indirectas disfrazadas de preguntas generales (“recomendación de plan para hoy”, “¿a qué concierto iríais?”). Las respuestas pueden iniciar una conversación sin demasiada presión. Aun así, lo importante es tener la excusa para hablar, lo que se diga no importa tanto: "Le contestas la nota con alguna tontería o preguntándole el porqué" afirma Loren, un chico de 18 años.

Siempre hay alguien que da 'like' a todas tus historias, incluso si no hay conversación. A veces es alguien a quien conoces y a veces no. Si esta persona te interesa, muchas veces esperas a que dé el siguiente paso, aunque no siempre lo haga. Por el contrario, si no tienes interés y la persona sigue insistiendo puede llegar a ser incómodo.

Regla de oro: si se 'like', se sube una historia y la persona en cuestión no da un 'me gusta' de vuelta… mejor no seguir. "No es que no le haya gustado tu historia: es que no le gustas tú", apunta Balma Simó, de 21 años.

Si se sigue a alguien y este no lo hace de vuelta, mejor abandonar y no ser fan de nadie. Enviar señales sin reciprocidad solo lleva al desgaste emocional.

Si alguien muestra interés pero no ha llamado la atención de la otra persona, mejor restringir sus historias para no verlas y que no pueda dar pie a malentendidos. Es una forma sutil de tomar distancia sin conflicto porque da a entender que si no se ve lo que cuelga, no se tiene interés. Sería como un 'ghosting' silencioso, pero digitalmente educado.

Conocer a alguien de fiesta y pedirle el Instagram es el primer paso; darle el número ya es otra cosa. Como apunta Patricia López, de 23 años: “Cuando pasas a WhatsApp, es porque ya quieres algo más serio”.

Cara a cara

De media, los adolescentes usan las redes sociales entre 4 y 7 horas a la semana, así que no es de estrañar que una de las aplicaciones más usadas (Instagram) se convierta en la plataforma por excelencia para relacionarse y ligar. Ellos ya no usan Tinder ni otras apps de citas, lo ven como algo para adultos, demasiado directo y forzado. Según el estudio 'Uso de redes sociales y aplicaciones para ligar en la adolescencia temprana', publicado en 2023 en el 'International Journal of Developmental and Educational Psychology', el 35% de los adolescentes ha llegado a quedar cara a cara con alguien que ha conocido a través de redes sociales.

