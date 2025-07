Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Córdoba y los vecinos desalojados regresan a sus casas

El incendio declarado en rl término muncicipal de Córdoba, en la zona de La Albaida ha quedado estabilizado a última hora de la tarde de este miércoles. Asimismo, se ha autorizado el regreso a sus domicilios de los vecinos de la urbanización Santa Ana, tras casi 24 horas de desalojo. También se ha reabierto al tráfico la carretera de Las Ermitas y la de Trassierra.

La evolución favorable del fuego durante la tarde de este miércoles ha permitido avanzar en los trabajos de control. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de sus redes sociales, y lo ha confirmado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado. Bellido ha informado de que ya se está trabajando en la fase de control del incendio, con la creación de una barrera perimetral "exenta de vegetación" para evitar su reactivación y propagación.

"El día de hoy ha sido complejo, pero por la tarde se han cumplido, e incluso superado, las expectativas", ha destacado el alcalde. Ha subrayado también la eficaz coordinación entre los medios aéreos y terrestres, que ha evitado que el fuego se reavivara en los puntos calientes. Para ello, se han utilizado productos químicos descargados sobre el perímetro afectado.

Ochenta y cuatro hectáreas arrasadas por el fuego

Según ha detallado Ignacio Fernández, portavoz del dispositivo Infoca, en las labores de extinción han participado diez grupos de bomberos forestales, siete técnicos de operaciones, un técnico de supervisión y cuatro técnicos de emergencias. En cuanto a los medios terrestres, se han desplegado cuatro vehículos pesados, uno de extinción y una unidad de meteorología y transmisiones. En el operativo aéreo han intervenido dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y dos ligeros.

La superficie afectada se mantiene en una estimación de 84 hectáreas. El dispositivo del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) continúa trabajando intensamente en las tareas de control y posterior extinción del incendio.

Los desalojados vuelven a casa: "Esta noche vamos a dormir como bebés"

Magdalena Tierno ha sido una de las primeras en volver. No podía ocultar su sonrisa al abrir la cancela. Ella y su marido han pasado unas 24 horas de "miedo y angustia", tanto que "hemos dormido en el coche y hemos estado todo el día junto al incendio, no nos queríamos despegar de nuestra casa". Aseguran estar "muy contentos, sobre todo porque no le ha pasado nada a nadie" y cuentan entre risas que "esta noche vamos a dormir como bebés".