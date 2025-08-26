Del Ejército de Tierra
Heridos graves dos militares al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense
Los heridos colaboraban en la extinción de los incendios forestales
EFE
Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).
El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.
Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente".
No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han precisado a EFE que los heridos son militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de incendios en la zona, pero no de la UME.
- ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto
- La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Si eres catalán, te jodes': el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre
- Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
- Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
- El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana
- José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado