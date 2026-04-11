Guillermo Rojo, entrenador de astronautas, explica: "La llegada es, sin ninguna duda, lo que más sufre el cuerpo humano"

La nave Orión ha amerizado este viernes por la tarde frente a la costa sur de California, poniendo fin a los diez días de misión de Artemis II. El operativo de recuperación confirmó que los cuatro astronautas están en perfecto estado, tras un viaje que ha marcado un antes y un después en la exploración espacial.

La tripulación ha logrado ver la cara oculta de la Luna, un hito inédito, y ha superado el récord de la mayor distancia a la que ha viajado un ser humano desde la Tierra.

La NASA considera que este vuelo abre definitivamente la puerta a misiones tripuladas más frecuentes y ambiciosas en el entorno lunar.

Guillermo Rojo: la reentrada, el tramo más duro

Horas antes del amerizaje, El Larguero conversó con Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas en la Agencia Espacial Europea. Para él, la llegada supone el "fin de una misión exitosa", pero también el momento en el que el cuerpo humano sufre más.

Rojo explica que, al entrar en la atmósfera a unos 4.000 km/h, los astronautas experimentan una frenada extrema: "Notan los crujidos de la cápsula Orión", describe. Asegura que la reentrada es mucho más peligrosa que el despegue, ya que un ángulo incorrecto puede provocar un rebote en la atmósfera o un sobrecalentamiento fatal. El amerizaje, en cambio, es un impacto leve, comparable a un pequeño golpe en coche.

Entrenamiento y recuperación: una carrera de fondo

Rojo detalla que la preparación de un astronauta se estructura en fases: evaluación física, mantenimiento durante la misión y un proceso de recuperación de 21 días tras el regreso. Cada etapa busca equilibrar las capacidades del cuerpo y minimizar los efectos de la ingravidez.

Los efectos de la gravedad cero: una "catástrofe fisiológica"

La ingravidez, unida a la radiación y al aislamiento, afecta a todos los sistemas del organismo. En misiones de seis meses, los astronautas pueden perder hasta un 40% de masa muscular, algo que Rojo califica de "realmente una catástrofe".

Por ello, se les entrena para ser racionales, estables y capaces de gestionar crisis, cualidades esenciales en un entorno donde cualquier error puede ser irreversible.

Del atletismo al oro paralímpico

Rojo también repasó su trayectoria deportiva. Tras años de atletismo de alto nivel y un largo vínculo con el FC Barcelona, en 2018 se convirtió en guía de un atleta paralímpico en los 400 metros. Ganaron el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, una experiencia que, asegura, le marcó profundamente.

El futuro: bases lunares y horizonte marciano

Según Rojo, las misiones tripuladas a Marte podrían tardar unos 20 años en hacerse realidad. La prioridad actual es la Luna: establecer bases casi permanentes y aumentar la frecuencia de vuelos. Aun así, considera inevitable que la humanidad se expanda a otros planetas debido a la fragilidad de la Tierra frente a fenómenos cósmicos.

El espacio como laboratorio del envejecimiento

Rojo subraya que el espacio permite estudiar de forma acelerada procesos como la sarcopenia, la pérdida de densidad ósea, los cambios cognitivos o el estrés oxidativo. A día de hoy, recuerda, el ejercicio sigue siendo la mejor medicina.