George Clooney asegura cómo vivió Matthew Perry su paso por 'Friends': "No era feliz"

El pasado 28 de octubre se anunció una noticia que impactó a todo el mundo: Matthew Perry, quien interpretó al personaje Chandler en 'Friends', fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa.

Perry confesó haber sufrido episodios de adicción a las drogas y al alcohol, incluso, mientras estaba en 'Friends' ingresó varias veces en un centro de rehabilitación. Es por ese motivo que se crearon varios rumores sobre si la muerte tenía algo que ver con sus adicciones.

Hace unos días se conocía la autopsia del intérprete de 54 años: falleció accidentalmente tras consumir ketamina por sus efectos agudos. Era una terapia para la depresión y la ansiedad que empezó a tomar una semana y media antes de su muerte. Según señaló el forense, el actor estaba limpio y sobrio desde hacía 19 meses.

Ahora, George Clooney ha asegurado en una entrevista con 'Deadline' que su amigo no fue feliz durante su paso por 'Friends': "Le conocí cuando tenía 16 años, solíamos jugar juntos al tenis. Solía decir: 'Quiero hacer una serie. Sería el hombre más feliz de la tierra'. Y consiguió la mejor que ha habido nunca. Sin embargo, no era feliz. No le trajo alegría, felicidad, ni paz".

Los actores coincidían en los estudios, y Clooney vio cómo Perry cayó en las adicciones: "Ver cómo se desarrollaba eso fue duro, porque no sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin al día y todo eso que contó…".

George ha aprovechado para hacer ver a la gente que lo más importante en la vida es estar bien contigo mismo: "Todo eso te parte el corazón, pero también te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen la felicidad; tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".