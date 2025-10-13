Aemet amplía el aviso rojo en la Ribera y la Safor (Valencia) hasta medianoche por "peligro extraordinario"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso, que finalizaba a las 15 horas, acabará ahora a las 23.59 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables y se respete los cortes de tráfico. Además, no se deben realizar actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior, señala el texto que ha llegado primero a las 12.45 horas en la zona del litoral sur de la provincia de Valencia y sobre las 15.30 horas un nuevo aviso.

Según parece el aviso rojo decretado por Aemet está relacionado con las tormentas que se han producido en las comarcas de la Safor y la Ribera Baixa, aunque en el resto de comarcas, de momento, la situación no es tan complicada.

Con todo, Aemet ha lanzado en su cuenta de X un aviso contundente: "Lluvias torrenciales en Litoral sur de Valencia. En vigor hasta las 14:59. Se pueden acumular más de 100 mm en una hora. Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución! Siga recomendaciones de Protección Civil".

Justa a la hora a la que se lanzaba el Esalert desde Emergencias, Aemet informaba de la descarga torrencial de un sistema convectivo de mesoescala en la Safor.