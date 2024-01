Gabriela Guillén no quiere saber nada de Bertín Osborne: "Para ella, está muerto"

El 31 de diciembre de 2023, Bertín Osborne se convirtió en padre de un bebé con Gabriela Guillén. El presentador fue padre de su sexto hijo a los 69 años.

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Según varias informaciones, Bertín pidió unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo, algo que la joven aceptó, pero con la condición de que se realizaran en el "instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial".

Ahora, la empresaria ha dado un paso atrás. El cambio de opinión ha sido a raíz de unas declaraciones que concedió Osborne a la revista '¡Hola!', donde aseguraba que no tiene intención de ser el padre del bebé: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

La periodista Beatriz Cortázar ha hablado con Gabriela y ha explicado su malestar en 'Y ahora Sonsoles': "El otro día me explicó que el enfado se debió a que no quería y pidió que su madre, que es persona anónima y ha venido de su país para cuidar a su hijo, que no quería que le hicieran fotos. Quería conservar su privacidad".

Hace un par de días que la joven declaró a la prensa que no quería saber nada del presentador: "Si queréis que os conteste no me habléis de esta persona. Mi niño es lo único bueno que tengo. No estoy todavía recuperada, necesito estar tranquila".

Cortázar ha asegurado que Guillén está muy cabreada con Osborne: "En lo que toca a Bertín está enfadada por diez. Me dice frases contundentes. No quiere saber nada de esa persona y me ha dicho que para ella se ha muerto esa persona. Dice que es el responsable de todo esto que le está pasando. Le parece una cobardía lo que ha hecho y no quiere nada relacionado con él, ni que se lo nombren".