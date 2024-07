Así funciona la tarjeta anónima de la T-Mobilitat por tan solo 0,50 euros y sin trámites

La T-Mobilitat dispone de una tarjeta anónima para utilizar en el metro de Barcelona. Esta tarjeta de cartón se comenzó a vender a finales de 2023, y puede comprarse por tan solo 0,50 euros sin necesidad de hacer ningún trámite.

Este abono se puede comprar en las máquinas de autoventa, e integra la T-usual, T-casual, T-grupo y T-familiar.

Al decir que no se requiere ningún trámite y es anónima, nos referimos a que no está vinculada a los datos de la persona que compra el abono, sin ningún registro previo. Cuando esta tarjeta se agota, se puede recargar en cualquier máquina o desde la aplicación móvil. No obstante, cabe destacar que no puede contener varios títulos al mismo tiempo.

En contraposición, la T-Mobilitat dispone de un abono T-usual en cartón que cuenta con un diseño específico, y sí requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte en su momento de compra. Este documento requiere de documentación porque el título es personal e intransferible.

Estos abonos suponen parte de la renovación que tiene planeada Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Entre las últimas novedades más destacadas, está la T-Verda, un título que se obtiene si el ciudadano da de baja y desguaza un vehículo sin etiqueta ambiental, y que permite viajar gratuitamente durante tres años.