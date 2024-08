'Fruity boys': qué significa la última tendencia de Tinder

La evolución tecnológica ha cambiado muchos aspectos de la vida cotidiana. De hecho, la creación de internet y los teléfonos móviles ha modificado el comportamiento humano, empezando por la forma en la que nos relacionamos.

Esto también tiene efecto en algo tan primario como la búsqueda del amor, donde abundan las aplicaciones de citas.

En este contexto, la plataforma más utilizada es Tinder, con cerca de 1,5 millones de usuarios. No obstante, la evolución no se detiene y la sociedad va generando nuevas tendencias, incluso en estos campos. Por este motivo, ha surgido un nuevo concepto llamado 'fruity boys' o 'chicos afortunados'. Según informa 'The Wired', este término se popularizó en TikTok, pero pronto ha dado el salto a este tipo de aplicaciones.

En los portales de citas se utiliza 'fruity boy' para referirse a los hombres que desafían los estereotipos masculinos. Estas personas no siguen estas "normas" tradicionales, y optan por adoptar una estética propia de lo que habitualmente se ha considerado como femenino.

Según Caroline West, doctora en psicología y experta en relaciones de Bumble, estos rasgos destacan por su sensibilidad, apertura emocional, uso de ropa 'vintage' y tatuajes que revelan y apoyan estos gustos. Estos conceptos han sido impulsados por la Generación Z, que apuesta por la autenticidad y vulnerabilidad antes que el aspecto físico. En este caso, Harry Styles o Timothée Chalamet serían algunos ejemplos famosos.