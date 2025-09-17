En los juzgados de Valencia
Fiscalía denuncia al líder de Desokupa por incitación al odio y contra la integridad moral
El requerimiento a Daniel Esteve en los juzgados de Valencia también recopila un mensaje de ese año en el que culpaba a personas migrantes de sucesos recientes y profería diversas amenazas
Redacción
La sección de Delitos de Odio de la Fiscalía ha presentado una denuncia ante los juzgados de Valencia contra el líder de la entidad Desokupa Daniel Esteve en relación a unas declaraciones sobre personas migrantes que considera son constitutivas de un delito de incitación al odio y otro contra la integridad moral.
Fuentes de la fiscalía han confirmado a EFE la presentación de ese escrito, en el que a partir de una denuncia de Acción contra el Odio recoge manifestaciones de Esteve difundidas en 2024 donde narraba un incidente en Marbella con vigilantes de seguridad a los que denigraba e insultaba mientras adjuntaba su foto.
La denuncia también recopila un mensaje de ese año en el que culpaba a personas migrantes de sucesos recientes y profería diversas amenazas.
La fiscalía reclama al juzgado que asuma esta denuncia y libre un oficio a la Policía Nacional para que averigüe el lugar de emisión de los mensajes, y pide tener en cuenta el contexto en general en que se usan las supuestas expresiones de odio, la capacidad de la persona que las utiliza para ejercer influencia sobre otros, y la naturaleza y fuerza del lenguaje utilizado, por si era provocativo y directo, entre otras cuestiones.
Asimismo, se insta a investigar si las expresiones denunciadas son aisladas o reiteradas
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
- Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos
- Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
- Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- España en riesgo elevado: Jorge Rey pone fecha a la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones de más de 60 litros
- Carlos Pérez, mejor mecánico de España: 'El precio de las gasolineras 'low cost' puede ser tentador, pero puede provocar averías