Se filtra el sueldo de Carlos Franganillo en Informativos Telecinco

Esta semana, Pedro Piqueras anunció que se iba a retirar de la pantalla a finales de este año Carlos Franganillo será el que tome el relevo del rostro icónico de Informativos Telecinco

Esta semana, Pedro Piqueras anunció que se iba a retirar de la pantalla a finales de este año tras una larga trayectoria profesional en Mediaset España, concretamente, 17 años.

Carlos Franganillo será el que tome el relevo del rostro icónico de Informativos Telecinco. El reconocido presentador del Telediario 2 de La 1 y figura destacada en RTVE desde 2008, asumirá la responsabilidad de estrenarse como presentador en la cadena televisiva, coincidiendo con la inauguración del nuevo plató, tecnología y grafismos.

Una trabajadora de Televisión Española ha publicado un vídeo en Twitter en el que el comunicador se despide de sus compañeros: "Para mí, estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio y estar con vosotros un lujo, siendo la cara, o poniendo la cara del trabajo que se hace en esta redacción. Es un honor inmenso y quiero que lo sepáis. Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE, al revés, no tengo nada que recriminarle".

Según ha revelado 'El Debate', Franganillo cobraría entre 400.000 y 500.000 euros al año por su trabajo en Informativos Telecinco, en torno al triple del salario que percibe hasta ahora en TVE.