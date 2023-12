Se filtra el dineral que ha cobrado Ana Obregón tras la llegada de Ana Sandra

Ana Obregón lleva en el foco mediático varios meses por diferentes temas, pero el más sonado es tras convertirse en madre y abuela, a la vez, de una niña por gestación subrogada.

La televisiva está en una época muy feliz tras tener en su vida a la pequeña Anita: "Duerme de maravilla, cada cinco horas le doy el bibi. Estoy volviendo a una etapa que desgraciadamente como cualquier madre con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo (...) Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella".

Este miércoles, Ana Obregón ha sido protagonista de la revista '¡Hola!'. La madrileña ha concedido una exclusiva con motivo del bautizo de Ana Sandra celebrado el pasado fin de semana.

Esta es la cuarta portada del magacín que está dedicada a ella y a la pequeña. Es por ese motivo, que Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha desvelado en 'Espejo Público' el dineral que ha podido cobrar por cada una de ellas: en total, cerca del millón de euros.

Pliego ha comentado que se desconoce si cobró por la primera portada publicada el 29 de marzo, y es por ese motivo que no se puede dar una cifra estimada: "En teoría es un trabajo de agencia. La agencia dijo que lo había hecho sin la colaboración de ella, pero desde luego la revista no lo publica sin avisarla antes. Ahí se cierra ya un proyecto".

El 5 de abril, la bióloga presentó a la pequeña y mostró su cara. El director de 'Lecturas' ha asegurado que Obregón habría recibido entre 100 y 200 mil euros por esta exclusiva.

La siguiente exclusiva fue el 9 de agosto, que trataba el primer verano en Mallorca de Ana Sandra. Pliego ha explicado que '¡Hola!' habría pagado por esta portada unos 60.000 euros, una cantidad más baja, ya que no es tan relevante: "Han pasado pocos meses y en realidad no aporta nada".

Y por la portada de este miércoles, que trata el bautizo de la pequeña, Ana Obregón habría obtenido unos 100.000 euros. Luis Pliego ha asegurado que en caso de no haber algo relevante, la última portada sería el próximo mes de marzo, cuando Ana Sandra cumpla un año: "Eso van a ser otros 100.000 euros".