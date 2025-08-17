Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos-- pero ha rechazado que eso deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab).

"Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado Feijóo, que considera que eso sucede con el burka y el niqab. "Somos partidarios de prohibirlo", ha apostillado.

En España no hay una prohibición sobre el burka o niqab en espacios públicos como sí ocurre en otros países europeos. Francia fue el primero en prohibir en 2010 el velo integral en calles, transportes o parques, un paso que también secundaron después Bélgica o Austria. En Países Bajos, Alemania o Italia hay también algunas limitaciones sobre el uso del velo integral.

El pasado mes de mayo, Junts se posicionó en contra del burka y el niqab y también en contra del uso de cualquier tipo de velo por parte de menores en espacios públicos de formación obligatoria, ya sea en las escuelas como en actividades extraescolares y extradeportivas, en línea con la propuesta de Aliança Catalana.

Por su parte, Vox registró en junio en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a prohibir el uso del velo islámico, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles. Además, la formación de Santiago Abascal ha avanzado que llevará esta misma iniciativa a los Parlamentos autonómicos.

"El velo no afecta a la dignidad de la mujer"

Al ser preguntado por esa ofensiva de Vox contra el velo islámico y si el PP apoyará esa iniciativa cuando se vote en el Congreso, Feijóo ha indicado que su partido está en contra de "cualquier cuestión que afecte a la dignidad de la mujer y a la seguridad en las calles".

"Nuestro posicionamiento en espacios públicos es prohibir el burka y el niqab, y el velo sí se puede utilizar porque no atenta contra la dignidad de la mujer ni atenta contra la seguridad en los espacios públicos", ha manifestado Feijóo.

El jefe de la oposición considera que hay que "regular qué vestimentas afectan a la dignidad de la mujer o a la seguridad". "Y entendemos que hay vestimentas que sí lo hacen y otras que no. ¿Por qué vamos a prohibir el velo?", se ha preguntado.

En este sentido, ha insistido en que el velo no afecta "ni a la dignidad de la mujer ni a la seguridad en los espacios públicos" y, por tanto, el PP es "partidario de seguir permitiéndolo con normalidad".

"En Jumilla no se ha vetado a nunguna religión"

Tras la moción aprobada en Jumilla (Murcia) en la que se insta a prohibir en instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, como las celebraciones musulmanas que ha acogido en el pasado, Feijóo ha resaltado que en Jumilla "no se ha vetado a ninguna religión" sino que un gobierno municipal ha ejercido "su competencia para decidir que en las instalaciones deportivas se ejerce exclusivamente el deporte".

"Y esto afecta a la religión musulmana y a la religión católica. ¿Cuál es la discriminación? ¿Por qué se rasga las vestiduras el Gobierno de España porque se prohíbe en las instalaciones deportivas a ejercer el culto a cualquier religión en España?", ha interpelado.

Además, ha destacado que la propuesta inicial de Vox en Jumilla "no tiene nada que ver con esto" porque "empezaba prohibiendo las celebraciones de los sacrificios del Cordero, un rito musulmán". "Nosotros no hemos prohibido eso. El rito del Cordero tendrá que hacerse de acuerdo con las normas de salud pública españolas", ha dicho, para añadir que España es un "Estado aconfesional" y "hay libertad de culto".

El jefe de la oposición ha insistido en que "los ritos de todas las confesiones y de todas las religiones en España se han de hacer de acuerdo con las leyes españolas". "Me sorprende mucho que un partido como Vox, que plantea cumplir y hace cumplir la Constitución, quiera incumplirla de forma reiterada en lo que se refiere a la libertad de culto", ha dicho, para acusar a Vox de buscar con estos temas "confrontación" para "la rentabilidad política electoral a corto, con independencia de la convivencia del país".

Critica el "trazo grueso" de Vox

Feijóo ha reiterado que en España "hay libertad religiosa". "Somos conscientes de nuestras profundas raíces occidentales, nuestras profundas raíces cristianas, que la religión mayoritaria en nuestro país es la religión católica. Perfectamente conscientes. Pero también somos perfectamente conscientes de que nuestra Constitución posibilita la libertad de culto en el país", ha declarado.

En este punto, ha asegurado que "ni el cinismo hipócrita de la izquierda ni el trazo grueso de Vox pueden afectar al Estado de Derecho" y ha garantizado que el PP va a garantizar la libertad religiosa, si bien ha subrayado que "se tiene que ejercer de acuerdo con las leyes españolas.

"Y si la fiesta del Cordero es una fiesta musulmana, ha de celebrarse de acuerdo con las leyes españolas y en los lugares que indiquen las autoridades municipales o autonómicas en función de sus competencias", ha manifestado.

"Los obispos han recordado que hay libertad de culto"

Después de que Santiago Abascal haya criticado a los obispos por su posición en la polémica de Jumilla, Feijóo ha afirmado que le "sorprende mucho el populismo que ha utilizado" el presidente de Vox y que, a su juicio, es "el mismo populismo de la izquierda radical de España".

"Los obispos lo que han dicho y han recordado es que hay libertad de culto en España. Y habiendo libertad de culto, pues todos los cultos deben ser respetados", ha manifestado, para apostillar: "No entiendo la agresividad de Vox hacia lo que han dicho los obispos. Ni lo entiendo ni lo comparto".

El líder del PP ha asegurado que "lo óptimo sería poder rezar juntos los musulmanes, los hebreos y los cristianos". "Eso sería un signo no solo de tolerancia, sino un signo de cultura y el objetivo fundamental de un político es que pueda cada uno rezar sin agresividad, sin discusión, sin polarización. Y es que los rezos no generan guerras, los rezos generan paz. Lo que genera la guerra es la utilización fraudulenta del rezo, del culto, de la religión", ha manifestado.

"Este Gobierno parece que protege más a musulmanes que a católicos"

Feijóo ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "parece que protege más a los musulmanes que a los católicos". "Este Gobierno es anticlerical cuando se trata de la Iglesia católica y muy tolerante cuando se trata de otros cultos y de otras religiones. Es un Gobierno cínico que utiliza la inmigración, que utiliza la religión con fines partidistas. Y yo me niego a esto", ha aseverado.

Dicho esto, ha recalcado que también le "sorprende mucho" que el presidente de Vox "haya utilizado la misma descalificación contra los obispos y la Iglesia católica que utiliza la izquierda radical y el Gobierno".

"El Gobierno solo tiene un objetivo: enfrentar a los españoles para sacar rentabilidad política. Y no le oculto, a Vox también le interesa enfrentarnos, tensionar, no solucionar problemas, buscar la rentabilidad política del enfrentamiento", ha manifestado.