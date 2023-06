Un exdirectivo de la OMS alerta del riesgo de pandemia para la que no estamos preparados

El virus "no ha desaparecido y continúa teniendo una presencia y un impacto a los que no prestamos suficiente atención", avisa

El epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña asegura que la pandemia de covid-19 "no ha terminado", aconseja seguir con medidas como la vacunación o el uso de mascarillas y advierte del riesgo de que se produzca una futura pandemia para la cual, asegura, "no estamos suficientemente preparados".

"La guerra contra la pandemia no ha concluido, ni la enfermedad ha sido erradicada ni el virus ha desaparecido", afirma López Acuña, quien ha impartido en la Universitat Politècnica de València (UPV) la conferencia "La importancia de no banalizar la pandemia covid19", organizada por la Cátedra Medicarama Tecnología y Salud y la Fundación Fisabio.

En declaraciones a EFE, el exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS se muestra partidario de seguir usando la mascarilla. "Es algo muy útil y deberíamos seguir usándolas en lugares mal ventilados, en los transportes públicos donde no se puede mantener suficiente distancia social", así como en instalaciones sanitarias y sociosanitarias, afirma.

Riesgo de una pandemia de gripe aviar

Advierte de que el riesgo de una futura pandemia "existe", y en concreto señala que estamos "ante un nivel de riesgo donde podríamos fácilmente tener una pandemia de gripe aviar" que afecte a humanos.

"También con el cambio climático y el salto de especies animales a humanos podemos tener una situación pandémica de algún virus desconocido y del que no tenemos todavía las medidas de control para ello", asevera el profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Cree que ante una futura pandemia "no estamos suficientemente preparados. Hemos aprendido cosas pero no hemos internalizado muchas de las lecciones, no tenemos planes detallados de continencia ni una adecuada preparación pandémica y tenemos que prestar atención a estar mejor preparados".

Considera que la sociedad ya se ha "olvidado" de que tenemos una pandemia. "Hay demasiada amnesia en relación al problema y una actitud de pensar que ya le podemos dar carpetazo y darlo por zanjado", y asegura que "se ha confundido mucho" la declaración de la OMS del fin de la emergencia sanitaria internacional "con pensar que es el fin de la pandemia".

El desafío: mantener a raya la transmisión

"La pandemia no ha llegado a su fin, tenemos el virus activo, hay transmisión, sigue habiendo variantes que van surgiendo y que pueden escapar a la eficacia de las vacunas. Hay equilibrios muy precarios, con los que debemos tener cuidado, y vamos a requerir protección vacunal, sobre todo en otoño e invierno".

El virus "no ha desaparecido y continúa teniendo una presencia y un impacto a los que no prestamos suficiente atención", insiste el epidemiólogo, que añade que el "desafío" sigue siendo "mantener a raya la transmisión", y destaca que es "desaconsejable alentar la falsa seguridad que se ha instalado al proclamar que la pandemia ha pasado ya".

También lamenta que se ha hecho "caso omiso" de las complicaciones crónicas que representa la covid persistente, que considera "hemos subestimado" y a la que aconseja "prestar atención", y destaca el "gran impacto psicosocial" que ha tenido la pandemia.

"Ha afectado notablemente a la salud mental de las personas y ha generado la 'fatiga pandémica' tanto en profesionales sanitarios como en la ciudadanía", aspectos para los que considera que se debe prestar una "atención prioritaria".

A su juicio, las reacciones cuando se inició la pandemia de covid-19 "a todas luces no estuvieron a la altura de los hechos" y, por tanto, ante una futura pandemia se necesita tener más "capacidad anticipatoria, más instrumentos jurídicos de carácter vinculante, mejor preparación pandémica y mejores planes de contingencia y una mejor gobernanza internacional, regional y nacional para este tipo de situaciones".