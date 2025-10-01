De la exclusión a la autonomía

El informe Niñas y niños extranjeros en España, solos o acompañados, publicado en mayo de este año por el Defensor del Pueblo, alerta de las graves deficiencias estructurales en el sistema para atender adecuadamente a este colectivo. Entre los problemas existentes está la saturación crónica de los recursos de acogida en algunas comunidades autónomas y la falta de programas de apoyo psicológico, a pesar de que muchos menores necesitan apoyo en salud mental ante las secuelas derivadas de la violencia o las condiciones extremas vividas durante su trayecto migratorio. En este caso, la burocracia también se convierte en un laberinto para conseguir la documentación necesaria para estudiar o trabajar, por lo que pueden tardar varios años en obtener sus papeles.

Un modelo único con atención integral

Para afrontar estos retos, Sant Joan de Déu Terres de Lleida ofrece un modelo único de atención integral, que se creó en 2018 y financia el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una referencia, gracias a una visión integral que sigue el modelo de atención de San Juan de Dios, que coloca a la persona en el centro, con el valor de la Hospitalidad como eje principal. “No se trata de un recurso concreto para dar respuesta a una necesidad en un momento puntual, sino de un itinerario con el que se acompaña al joven en diferentes momentos: desde la entrada al sistema hasta que está preparado para salir del modelo de protección con un empleo, la documentación en regla y las competencias necesarias para tener plena autonomía y una buena inclusión social”, explica el director del Área de Integración Infanto-Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Marcos Febas.

Marcos Febas, director del Área de Integración Infanto-Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. / Redacción

Itinerario, paso a paso

En un primer momento, los jóvenes acceden al sistema de protección a través del Servicio de Protección de Emergencia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, donde pasan algunas semanas. A continuación, siguen su proyecto en el Servicio de Primera Acogida y Atención Integral, donde pueden permanecer varios años. Allí aprenden el idioma, las normas básicas de convivencia y comienzan su formación mientras se tramita su documentación. Para los jóvenes entre 16 y 18 años, San Juan de Dios cuenta con una vivienda en las que los beneficiarios comienzan a adquirir autonomía mientras estudian. Y el final del itinerario lo constituyen los Pisos de Inserción Laboral, donde el objetivo es consolidar la formación profesional y el empleo, preparando el momento de abandonar el sistema de protección y adquirir la plena autonomía.

Hay otro aspecto que diferencia este modelo de integración que es su enfoque en el acompañamiento a largo plazo. “En el momento de la acogida necesitan orientación e información, pero en la etapa de desvinculación precisan ayuda en la búsqueda de empleo y/o de vivienda”, añade Febas. Sin embargo, algunos jóvenes ingresan al sistema de protección con una visión distorsionada del proceso migratorio: están mal informados y tienen expectativas alejadas de la realidad. Para prevenir y reconducir estas situaciones son especialmente valiosos los testimonios de aquellos jóvenes que ya han superado el proceso migratorio completo y comparten su experiencia sobre cómo han alcanzado la autonomía desde el sistema de protección y gracias al acceso al empleo.

Desmontando mitos

La realidad tampoco encaja con el estigma y los prejuicios que lastran el término "mena". Como demuestran los datos, del total de jóvenes que las distintas administraciones han tutelado, 4 de cada 10 desarrollan una actividad laboral, 3 estudian y 2 compaginan trabajo y formación, es decir, participan de forma activa en la sociedad española, bien a través de la formación, el empleo o ambas vías. Y menos del 10% de estos jóvenes percibe el ingreso mínimo vital, lo que contradice las tesis o bulos que sostienen que los menores migrantes solo quieren beneficiarse de las prestaciones sociales. De estos datos se concluye que el 80% de los menores extranjeros no acompañados que llegaron a España y han cumplido 18 años trabajan o estudian. Tal como afirma Marcos Febas, "la estigmatización social es el principal obstáculo al que se enfrentan, un reto muy importante que encontramos desde la inclusión en el sistema educativo hasta la participación en la comunidad o a la hora de encontrar trabajo”.

Para cambiar esta percepción negativa de una sociedad desinformada, San Joan de Déu colabora con otras entidades dando a conocer esta otra realidad. Dentro de esa estrategia anima a los chicos a participar en actividades de la sociedad de acogida “para cambiar el rol, porque dejan de ser un figuras pasivas, receptoras de apoyo, a ser ellos los que ayudan”, señala Febas.

Trabajar para ser independientes...

La inserción laboral es el otro pilar del modelo de San Joan de Déu Terres de Lleida, que ha creado una amplia red de empresas colaboradoras, a través de convenios de prácticas o contratos laborales. San Juan de Dios también les ofrece oportunidades profesionales. Hasta ahora, el modelo ha conseguido casi 300 contratos, de los cuales 52 son de 2025. Las cifras acumuladas en el proyecto indican que más de 200 jóvenes han conseguido trabajo, algunos de ellos más de uno.

... Y que nadie quede atrás

Cumplir 18 años no solo significa alcanzar la madurez, sino que para muchos jóvenes migrados supone salir del sistema de protección. Para ayudar a los jóvenes de entre 18 y 25 años que cumplen los requisitos por su situación de riesgo, San Joan de Déu y el Ayuntamiento de Lleida gestionan el Proyecto Sostre, que les proporciona apoyo y orientación a nivel administrativo, de formación y laboral, y les presta atención en salud mental. La iniciativa es del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, pero no depende de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia.

Dentro de esa visión de apoyo integral, también existe el Proyecto Caronte, que ofrece pisos de alquiler gestionados por Sant Joan de Déu para aquellos que, a pesar de tener empleo, no logran acceder a una vivienda en el mercado libre. Es una iniciativa propia de San Juan de Dios, que complementa la red pública y les facilita a los migrantes que han alcanzado la mayoría de edad avanzar hacia una vida independiente con mayor seguridad.

El modelo de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, por tanto, trasciende más allá de la solución residencial, al fomentar la autonomía de los menores y jóvenes migrados mediante la formación y el acceso al empleo, buscando conjuntamente la solución más adecuada para la persona.

Fotos recurso de jóvenes migrados usuarios de los servicios de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. / Redacción

Desde cero

"Soy Youssef Boujida y quiero compartir un poco de mi historia. Llegué a España sin papeles y sin conocer el idioma, pero con muchas ganas de salir adelante. Lo primero que viví aquí fue un paso por el Servicio de Protección de Emergencia del centro Sant Joan de Déu de Almacelles. Después me trasladaron al recurso de acogida del mismo centro, donde empezó de verdad mi integración. Allí aprendí el idioma, me ayudaron con la documentación y, poco a poco, fui entendiendo cómo funciona todo. Gracias a ese apoyo, mi situación fue mejorando. Con el tiempo me trasladaron al recurso de Corts Catalanes, en la ciudad de Lleida. Fue un cambio importante: más autonomía, más responsabilidades y nuevas oportunidades. Durante ese tiempo empecé a estudiar el Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, y trabajaba en lo que podía para ganar algo de dinero y mantenerme. Después de un tiempo salí del recurso y me independicé. Seguí formándome y comencé el Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Hoy, trabajo como Técnico en Seguridad y Redes en el Hospital de Sant Joan de Déu de Terres de Lleida, el mismo nombre que estuvo presente desde el primer día de mi camino. Este recorrido no ha sido fácil, pero ha estado lleno de aprendizaje, esfuerzo y personas que me han tendido la mano. Gracias a todos los que forman parte de estos recursos porque sin ellos, nada de esto habría sido posible. Mi historia pueda servir de inspiración para otros jóvenes que estén empezando desde cero".

Fotos recurso de jóvenes migrados usuarios de los servicios de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. / Redacción

Un modelo a seguir

El modelo de atención a jóvenes migrados de Sant Joan de Déu en Terres de Lleida despierta interés en otras comunidades autónomas, que estudian replicar la experiencia junto con el centro catalán. Debido a las diferencias estructurales entre regiones, "reproducir el modelo exacto es complicado, porque los recursos que disponemos son específicos de Cataluña", explica el director del programa. El proyecto también participa en una iniciativa europea con otros cuatro países para mejorar. San Joan de Déu Terres de Lleida dispone de 210 plazas residenciales y un equipo multidisciplinar de casi 150 profesionales (educadores, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de oficios como carpintería, mecánica...), que trabaja para garantizar un apoyo eficaz y potenciar al máximo las capacidades y el talento de estos jóvenes. Más de 400 son acogidos y atendidos por SJD Terres de Lleida, a través de los distintos recursos residenciales adaptados a cada caso. En 2024, el número de jóvenes atendidos ascendió a 535.