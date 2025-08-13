Fuegos
Evacuados 23 pueblos en León por el incendio de Molezuelas
Los más de 4.345 personas se han trasladado al municipio de La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar
EP
Un total de 4.345 personas, de 23 pueblos de León, han sido evacuadas en la tarde de este martes, 12 de agosto, por el incendio de Molezuelas, según la última actualización de datos ofrecida por la Subdelegación del Gobierno.
Los desalojados se han trasladado a La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar.
Los habitantes desalojados pertenecen a Quintanilla de Flórez (evacuadas 100 personas); Palacios de Jamuz (60); Quintana y Congosto (100); Herreros de Jamuz (140); Genestacio (100); Nora del Río (60); Quintana del Marco (180); Villanueva de Jamuz (300); Santa Elena de Jamuz (150); San Juan de Torres (80); y Jiménez de Jamuz (1200).
También han sido evacuados en Alija del Infantado (600 personas); Destriana (100); Robledo de la Valduerna (50); Villalís de la Vladuerna (60); Villamontán de la Valduerna (200); Posada de la Valduerna (130); Miñambres (200); Robledino de la Valduerna (50); Redelga de la Valduerna (50); Ribas de la Valduerna (120); Tabuyuelo de Jamúz (15); y Torneros de Jamúz, con 300 evacuados.
El humo y el polvo generados por el incendio ha obligado a las autoridades a cortar la carretera LE-125 desde el kilómetro 2.5 en La Bañeza hasta el kilómetro 35, a la altura de Torneros de la Valderia, en ambos sentidos, tal como ha indicado la Subdelegación del Gobierno.
