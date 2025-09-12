Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Alerta europea

España lidera las infecciones en UE por cándida auris, un hongo resistente que se contagia en hospitales

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha pedido a los países europeos con brotes, entre ellos España, que tomen medidas

Imagen de archivo de un paciente ingresado en una UCI.

Imagen de archivo de un paciente ingresado en una UCI. / Efe| EUROPA PRESS. MADRID| Glòria Sánchez - Europa Press

Patricia Martín

Madrid

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha advertido de que el hongo resistente a los fármacos 'Candidozyma auris', antes conocido como 'cándida auris', se está propagando rápidamente por los hospitales de varios países europeos, especialmente en España, que concentra el 45% de los contagios en la última década. Así, entre el 2013 y el 2023 los países europeos notificaron un total de 4.012 casos, con España a la cabeza, con 1.807 contagios, seguido de lejos por Grecia, con 852 infecciones, e Italia, con 712.

Además, se trata de una infección en aumento, porque solo en 2023 se registraron 1.346 casos en 18 países de la UE, la mayor cifra desde que existen registros en Europa, en 2014. Tres países reportan nuevos casos (Francia, Alemania y Chipre) y en otros países ya no es posible diferenciar un brote específico de una situación ya endémica (entre ellos España, Italia, Rumanía y Grecia). Por ello, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha mostrado su preocupación y ha instado a los países a tomar medidas urgentes.

"'C.auris' se ha propagado en tan solo unos años, desde casos aislados, hasta una propagación generalizada en algunos países. Esto demuestra la rapidez con la que puede establecerse en los hospitales", ha advertido el jefe de la sección de resistencia a los antimicrobianos e infecciones asociadas a la atención médica del ECDC, Diamantis Plachouras. Pero, en su opinión, la situación "no es inevitable". "La detección temprana y el control rápido y coordinado de infecciones aún pueden prevenir la transmisión adicional", ha reclamado.

Equipos médicos

La 'Candidozyma auris' es un hongo que suele contagiarse en los hospitales y que causa infecciones graves porque es resistente a los medicamentos antifúngicos (que combaten los hongos). Supone una amenaza para la salud mundial no sólo porque es resistente a los fármacos, sino también porque es difícil identificarlo en el laboratorio y se trasmite con facilidad entre pacientes ingresados, especialmente en las ucis, donde puede causar estragos. No se trasmite por el aire pero sí a través de superficies y equipos médicos contaminados, o por el contacto directo entre personas infectadas a través de fluidos corporales.

En España, "la mayoría de los casos proceden de un par de hospitales de la Comunidad Valenciana, donde se detectaron los primeros casos de 'C.auris' en 2016.  Esos brotes [en hospitales] siguen produciendo casos, si bien con menor incidencia que hace unos años. En otros hospitales, tras la detección inicial se logró controlar la diseminación del hongo y es ahí donde se debe realizar el mayor esfuerzo: detección temprana de los posibles casos y aplicación de las medidas de prevención y control que impidan, o al menos limiten, la diseminación del patógeno", apunta Fernando González Candelas, catedrático de Genética e investigador en la Unidad Mixta Infección y Salud Pública FISABIO/Universitat de Valencia en declaraciones a Sciencie Media Centre España.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
  2. Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
  3. Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
  4. El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
  5. Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
  6. Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
  7. Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
  8. La operación más reciente de Jorge Javier abre la caja de Pandora: todos los retoques de sus compañeros

Un análisis de sangre puede sustituir a la ecografía Doppler en embarazos con fetos pequeños y evitar partos inducidos

Un análisis de sangre puede sustituir a la ecografía Doppler en embarazos con fetos pequeños y evitar partos inducidos

España lidera las infecciones en UE por cándida auris, un hongo resistente que se contagia en hospitales

España lidera las infecciones en UE por cándida auris, un hongo resistente que se contagia en hospitales

El PP presentará a Eurovisión su versión cantada de 'Hijo de fruta', con Feijóo en los coros

El PP presentará a Eurovisión su versión cantada de 'Hijo de fruta', con Feijóo en los coros

La jueza de la dana pide a Àpunt y TVE el video del Cecopi en el que Pradas da indicaciones sobre el Es Alert

La jueza de la dana pide a Àpunt y TVE el video del Cecopi en el que Pradas da indicaciones sobre el Es Alert

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"

El estrés escolar dispara la migraña que sufren hasta un 10% de niños y adolescentes: "No es un simple dolor de cabeza"

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

"Ahora sufrimos la riada burocrática": los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el "limbo" sin poder cobrar las ayudas

"Ahora sufrimos la riada burocrática": los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el "limbo" sin poder cobrar las ayudas