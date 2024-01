De 'Escenas de Matrimonio' a estar en la ruina: Así le ha cambiado la vida a David Muro

'Escenas de matrimonio' es una serie de televisión compuesta por sketches cortos que muestran las reacciones de varias parejas de diferentes generaciones. En esta se veía como cada uno afrontaba el día a día a su manera, todo con un toque de humor.

Algunos de los matrimonios protagonistas eran Pepa y Avelino (pareja de más de 40 años casados), Marina y Roberto (mediana edad), o Sonia y Miguel (recién casados).

David Venancio Muro ha asegurado en 'TardeAR' que ahora "está en la ruina". El actor se dio a conocer en 'Escenas de matrimonio' tras interpretar a Roberto durante 465 episodios e incluso, presentó las Campanadas en 2008. Tras esto, ha tenido papeles fugaces en varias series de televisión, excepto en 'Acacias 38' donde se encarnó en la piel de Servando Gallo Muñoz a lo largo de 1.483 capítulos.

El madrileño ha explicado que no encuentra trabajo y duda que pueda conseguir uno: "Sinceramente, tengo un currículum de mierda. Ahora ha dejado de sonar el teléfono".

Muro ha comentado que cuida de su madre enferma y que no tiene ningún tipo de ayuda: "Estoy cuidando de una madre que tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda... No tengo ahora mismo propiedad alguna, la tuve que vender para mantener a mi madre".

El actor ha asegurado que su vida cada vez es más crítica: "Los pocos ahorrillos y las pocas cosas, pues se me han ido o se me están yendo".