Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro ItaliaGuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 13 Giro ItaliaCuadro Roland GarrosJódar Roland GarrosLista Alemania MundialDaboneJuan RoigConciertos BernabéuÁlex MárquezConvocatoria Barça femeninoLas Palmas - BarcelonaMercado de fichajesManu CarreñoJoao PedroResultados NBAFinal Champions femeninaCuándo juega AlcarazFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoFichajes BarçaNovia Lamine YamalLuis EnriqueMourinhoSeguridad SocialPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

DGT

Entra en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono

La Dirección General de Tráfico refuerza las sanciones por distracciones al volante mientras los accidentes vinculados al móvil siguen sin reducirse

Entró en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono

Entró en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

La distracción continúa siendo uno de los grandes enemigos de la seguridad vial en España.

Un tercio de los accidentes que se producen en el país están relacionados con una falta de atención, y en al menos la mitad de esos casos el teléfono móvil es el responsable directo. Cuatro años después de la reforma legal que endureció las sanciones, las cifras no han mejorado como se esperaba.

Endurecimiento de la ley y demandas de mayor presión económica

La DGT modificó la normativa en 2022 con el objetivo de frenar el uso del móvil al volante. Desde entonces, la pérdida de puntos es mayor, aunque la sanción económica se mantiene en 200 euros. Diversos colectivos vinculados a la seguridad vial consideran insuficiente esta cuantía y reclaman un incremento, ya que el impacto de la reforma no ha logrado reducir los accidentes por distracción.

Estas conclusiones se recogen en el último estudio de Emotional Driving, elaborado a partir de los datos de multas impuestas en distintas campañas de vigilancia de la DGT.

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 / Archivo

Diferencias entre usos indebidos: no todas las distracciones son iguales

La última modificación del Reglamento de Circulación introdujo una distinción clave: no es lo mismo enviar un mensaje mientras se conduce que atender una llamada sujetando el móvil entre la oreja y el hombro. La DGT detalla que la detracción de puntos varía según el tipo de uso indebido:

  • Seis puntos por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.
  • Tres puntos por conducir utilizando cascos de audio o auriculares conectados a aparatos reproductores o dispositivos que reduzcan la atención.
  • Tres puntos también por mantener ajustado entre el casco y la cabeza un dispositivo móvil, o por manipular manualmente navegadores u otros sistemas de comunicación.

Noticias relacionadas y más

Un reto aún pendiente

Pese al endurecimiento normativo, los datos muestran que el uso del móvil sigue siendo una conducta extendida y peligrosa. La DGT insiste en que la atención plena al volante es esencial y recuerda que cualquier distracción, por mínima que parezca, puede tener consecuencias irreversibles.

TEMAS

  1. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  2. La opinión de Gabriel Rufián sobre la imputación de Zapatero: 'Pregunta de examen
  3. Ni Sant Antoni de Calonge ni Calella de Palafrugell: el paseo marítimo más bonito de Catalunya está a una hora de Barcelona
  4. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  5. La reconciliación más esperada por Marcus Rashford: regresa junto a su novia de la infancia
  6. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026
  7. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
  8. Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: 'Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe

Entra en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono

Entra en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono

Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio

Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio

En directo | Bruselas insta a no bajar la guardia ante el hantavirus y recordar las lecciones del covid

Antes de comprar, mira esto: los catálogos digitales que ayudan a ahorrar tiempo y dinero

Antes de comprar, mira esto: los catálogos digitales que ayudan a ahorrar tiempo y dinero

Sorteo Euromillones del martes 19 de mayo de 2026

El entorno de Jonathan Andic mantiene su inocencia: "No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él"

El entorno de Jonathan Andic mantiene su inocencia: "No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él"

Adiós a llevar el DNI encima: la UE prepara la revolución digital que cambiará los viajes para siempre

Adiós a llevar el DNI encima: la UE prepara la revolución digital que cambiará los viajes para siempre

Tras la DANA, el futuro de Valencia también se reconstruye con talento femenino

Tras la DANA, el futuro de Valencia también se reconstruye con talento femenino