Entra en vigor: La DGT endurece las normas y avisa a los conductores sobre la pérdida de puntos según el tipo de uso indebido del teléfono

La distracción continúa siendo uno de los grandes enemigos de la seguridad vial en España.

Un tercio de los accidentes que se producen en el país están relacionados con una falta de atención, y en al menos la mitad de esos casos el teléfono móvil es el responsable directo. Cuatro años después de la reforma legal que endureció las sanciones, las cifras no han mejorado como se esperaba.

Endurecimiento de la ley y demandas de mayor presión económica

La DGT modificó la normativa en 2022 con el objetivo de frenar el uso del móvil al volante. Desde entonces, la pérdida de puntos es mayor, aunque la sanción económica se mantiene en 200 euros. Diversos colectivos vinculados a la seguridad vial consideran insuficiente esta cuantía y reclaman un incremento, ya que el impacto de la reforma no ha logrado reducir los accidentes por distracción.

Estas conclusiones se recogen en el último estudio de Emotional Driving, elaborado a partir de los datos de multas impuestas en distintas campañas de vigilancia de la DGT.

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 / Archivo

Diferencias entre usos indebidos: no todas las distracciones son iguales

La última modificación del Reglamento de Circulación introdujo una distinción clave: no es lo mismo enviar un mensaje mientras se conduce que atender una llamada sujetando el móvil entre la oreja y el hombro. La DGT detalla que la detracción de puntos varía según el tipo de uso indebido:

Seis puntos por utilizar, sujetando con la mano , dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.

por utilizar, , dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Tres puntos por conducir utilizando cascos de audio o auriculares conectados a aparatos reproductores o dispositivos que reduzcan la atención.

por conducir utilizando conectados a aparatos reproductores o dispositivos que reduzcan la atención. Tres puntos también por mantener ajustado entre el casco y la cabeza un dispositivo móvil, o por manipular manualmente navegadores u otros sistemas de comunicación.

Un reto aún pendiente

Pese al endurecimiento normativo, los datos muestran que el uso del móvil sigue siendo una conducta extendida y peligrosa. La DGT insiste en que la atención plena al volante es esencial y recuerda que cualquier distracción, por mínima que parezca, puede tener consecuencias irreversibles.