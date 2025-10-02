La energía del futuro empieza con niba

El sector energético se encuentra en una fase de profunda transformación, impulsada por la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y digitalizado. Las necesidades y demandas de los usuarios se han vuelto cada vez más complejas y exigentes, provocadas por la digitalización, la conciencia por el cambio climático o la búsqueda de soluciones más eficientes. Los consumidores priorizan hoy, más que nunca, opciones energéticas más personalizadas y transparentes.

niba es la primera neoenergética del mercado español que llega de la mano del liderazgo del Grupo Iberdrola, consolidando su visión de innovación y transformación digital en el sector energético. Esta propuesta pionera, basada en la agilidad, la inteligencia artificial y una atención al cliente centrada en la hiperpersonalización, llega para revolucionar la manera en que los usuarios se relacionan con la energía.

niba. La neonergética 100% digital

Con niba la relación con la energía es totalmente digital. Integra los datos, la inteligencia artificial y la tecnología más avanzada en todos y cada uno de los procesos para ayudar al usuario a tener toda la información que necesite a la hora de tomar decisiones. A través de la app, los usuarios pueden contratar, configurar su tarifa, monitorizar su consumo, resolver consultas y acceder a recomendaciones de ahorro y planes energéticos personalizados. Con esta compañía neoenergética todo puede gestionarse desde el móvil o cualquier otro dispositivo, sin papeleos ni esperas y sin limitaciones horarias, porque con niba no hay necesidad de desplazarse a oficinas físicas.

Sede de Niba. / Niba

Los clientes tendrán un servicio de atención premium

¿Cómo se puede transformar la relación que tiene el consumidor con su energía? El servicio de atención al cliente de niba es un pilar clave en su propuesta. Este equipo está compuesto por profesionales con altas competencias tecnológicas y digitales que gestionan cada caso desde su plataforma, ofreciendo una atención personalizada y directa, garantizando así, una experiencia digital interactiva, centrada en la utilidad para el usuario, con el fin de optimizar el consumo y simplificar la gestión de la energía. niba amplía su oferta de soluciones al cliente para responder de manera más rápida y eficaz a las nuevas formas de consumir, con la capacidad de anticiparse a las necesidades de futuro que puedan tener los usuarios y ofrecerles lo que necesitan, antes de que lo soliciten.

Otra de las propuestas de valor de niba es su modelo freemium, en el que por ser usuario de la APP tienes beneficios añadidos, como el acceso a paquetes sin coste y modalidades con ventajas exclusivas. La aplicación ya puede descargarse en iOS y Android.

niba es la neoenergética que está transformando las reglas del juego en el sector. La nueva start-up ofrece planes luz y suministro de energía 100% verde, con un modelo operativo revolucionario basado en la agilidad, la tecnología y la atención personalizada. Su objetivo es continuar ampliando su propuesta comercial con nuevos productos y servicios de valor añadido con el fin de consolidarse como una energética operativa, 100% digital, sostenible y escalable.