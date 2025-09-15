Estado Unidos
EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos
Washington
Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
