Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

El eclipse total solar de este miércoles 12 de agosto va a cruzar España desde Galicia hasta las islas Baleares. El Sol se irá oscureciendo poco a poco cerca del horizonte y al suceder en verano las probabilidades de tener un cielo despejado para la observación son más altas.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

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Sigue en directo y con señal de vídeo el eclipse solar.

Javier Martínez Candela (Madrid) La DGT blinda las carreteras del norte de Madrid La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este miércoles un dispositivo especial de vigilancia y regulación en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad de Madrid, donde el eclipse solar podrá observarse en su totalidad y donde las autoridades esperan una importante afluencia de ciudadanos durante toda la jornada. Lea aquí la noticia completa.

Marlaska pide ver eclipse desde los 350 puntos de observación oficiales El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que se han establecido 350 puntos de observación del eclipse solar esta tarde y que son "los únicos" desde donde se podrá observar el fenómeno astronómico. Además, ha señalado que el riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo "en una gran parte de la Península y también en Baleares".

El vuelo de Iberia para ver el eclipse solar: así lo puedes seguir online Mientras miles de personas preparan su viaje para vivir el eclipse en zonas de observación con una visibilidad privilegiada alrededor de todo el país, la aerolínea Iberia ha decidido llevar la experiencia a otro nivel y ha organizado un vuelo especial que permitirá observar el eclipse a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirlo en directo para todo el mundo. Cualquier persona podrá disfrutar en tiempo real de imágenes inéditas del fenómeno astronómico desde una posición afortunada: por encima de las nubes y sin necesidad de salir de casa. Lea aquí la noticia completa

Este es el pueblo de la España vaciada que la NASA ha elegido para retransmitir el eclipse solar España se prepara para vivir el primer eclipse total de sol en más de un siglo este 12 de agosto. Un fenómeno astronómico sin igual que será seguido desde todo el mundo y que la NASA retransmitirá desde un pequeño pueblo burgalés que llegó a estar abandonado. "Somos de la NASA y queremos alquilaros el pueblo para poder retransmitir en directo el evento". Esta fue la primera llamada que recibió hace meses Juan Ansótegi, pensando en un primer momento que se trataba de un "timo". Pero no, después de estudiar varios enclaves, los científicos de la NASA decidieron que el mejor lugar para seguir el fenómeno es el pueblo de Villalibado, perteneciente a la localidad burgalesa de Villadiego. Lea aquí la noticia completa

Marlaska pide ver el eclipse desde los 350 puntos de observación oficiales y recuerda el riesgo de incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que se han establecido 350 puntos de observación del eclipse solar esta tarde y que son "los únicos" desde donde se podrá observar el fenómeno astronómico. Además, ha señalado que el riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo "en una gran parte de la Península y también en Baleares". Así se ha expresado ante los medios de comunicación antes de mantener una reunión telemática con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como con responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). "Llamo al conjunto de la ciudadanía, las autoridades, todos estamos preparados", al tiempo que ha instado a la "precaución" y el "comportamiento" para no distorsionar "lo que puede ser el disfrute de un fenómeno de carácter científico y social absolutamente extraordinario y que en nuestro país no habíamos tenido la oportunidad de observarlo hace más de 100 años".

Así estará el cielo en Galicia durante el eclipse: 271 concellos parten con buenas condiciones La previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto, día del eclipse, dibuja un escenario muy favorable en Galicia. El último mapa de probabilidad de observación elaborado con 20 modelos meteorológicos de ocho centros apunta a que la inmensa mayoría de los concellos gallegos tendrá unas condiciones adecuadas para mirar al cielo durante el fenómeno, aunque persisten algunas zonas donde la nubosidad puede introducir incertidumbre. Lea aquí la noticia completa

Retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar A falta de unas horas para que tenga lugar el eclipse solar, las autoridades han retirado un nuevo modelo de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares, asciendiendo a siete las marcas afectadas. Ahora se ha prohibido la comercialización de las gafas de la marca Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003. Este modelo retirado se suma a otros seis modelos distintos, los producots de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Los análisis han detectado la presencia de gafas que utilizan filtros más oscuros de la cuenta y que, en la práctica, podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa. Lea aquí la noticia completa

Interior considera a España preparada para el eclipse, pero advierte riesgo de incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que "todos estamos preparados" para el eclipse solar total de esta tarde, aunque ha insistido en extremar la precaución por el elevado riesgo de incendios. "Es un día especial desde un punto de vista tanto científico como social, vamos a poder ser testigos de un eclipse solar pleno, un momento privilegiado", ha declarado a los medios justo antes de reunirse en la sede del Puesto de Mando Unificado (PMU), establecido en Madrid, con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como con responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). El ministro ha señalado que las autoridades competentes llevan trabajando "desde hace meses y se han activado los distintos planes de Protección Civil para garantizar que se desarrolle con seguridad para el conjunto de esos cientos de miles de personas que vamos a observar el eclipse".

Consejos 'last minute' de los científicos para disfrutar del eclipse: deja el móvil en el bolsillo, pon un temporizador y mira más allá del sol El "eclipse del siglo" ya está aquí y más vale estar preparados para disfrutarlo. Según explican varios científicos a la plataforma Science Media Center España, la clave para poder observar este fenómeno en todo su esplendor es la preparación. Para escoger el lugar adecuado para la observación del fenómeno, sí. Pero también para saber qué hay que mirar y cuándo, cómo entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor y, sobre todo, qué podemos hacer para convertir este momento en algo imborrable que perdure para siempre en nuestra memoria. Estos son algunos consejos 'last minute' de los expertos para disfrutar al máximo del eclipse de este 12 de agosto. Lea aquí la noticia completa