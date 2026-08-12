SOCIEDAD
Eclipse solar del 12 de agosto: horarios, mapa y dónde verlo sin obstáculos
El fenómeno, visible de forma total en varias capitales del norte y este peninsular, alcanzará su máximo entre las 20:26 y las 20:33 horas, coincidiendo con la puesta de sol
España vive hoy, miércoles 12 de agosto, uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo. La Luna cubrirá por completo el Sol en una franja que atravesará el país desde Galicia hasta Baleares, dejando una oscuridad repentina en pleno atardecer. Se trata del primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de cien años.
La sombra llegará primero a Galicia y avanzará hacia la cornisa cantábrica, Castilla y León, el valle del Ebro y el litoral mediterráneo. En ciudades como Madrid, Barcelona o Alicante el eclipse será parcial, aunque el Sol quedará prácticamente cubierto.
Dónde se verá la totalidad
El Instituto Geográfico Nacional confirma que la totalidad podrá observarse en A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, entre otras localidades. En estas zonas, el Sol desaparecerá por completo durante unos segundos y será visible la corona solar.
España se encuentra en el extremo final de la franja, por lo que la totalidad coincidirá con la puesta de sol. Los expertos recomiendan buscar lugares abiertos y sin obstáculos en el horizonte para evitar que edificios o montes bloqueen la visión.
El eclipse comenzará a percibirse en torno a las 19:30 horas. La fase de totalidad, la más espectacular, se producirá entre las 20:26 y las 20:33 horas, según la ubicación. El fenómeno concluirá entre las 20:45 y las 21:30 horas.
Seguridad: solo gafas homologadas para observar el eclipse
Las gafas de sol no sirven para mirar directamente al Sol. Tampoco radiografías, cristales ahumados o espejos. Solo son seguras las gafas específicas para eclipses que cumplan la normativa ISO 12312-2:2015.
Deben usarse durante todas las fases parciales y solo pueden retirarse durante la totalidad en los lugares donde el Sol quede completamente cubierto. En zonas de eclipse parcial, no deben quitarse en ningún momento.
El eclipse solar total de este 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo en Europa. La coincidencia con el atardecer, la oscuridad repentina y la aparición de la corona solar convertirán el evento en una experiencia única.
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