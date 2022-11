Donald Trump recupera su cuenta de Twitter tras una encuesta lanzada por Elon Musk

El nuevo dueño de la red social publicó una encuesta en la que el 51,8 por ciento de los usuarios votaron a favor de la vuelta del expresidente

La red social Twitter ha restablecido en la madrugada de este domingo el perfil de Donald Trump que permanecía suspendido desde enero de 2021, tras el asalto a la Casa Blanca, después de que el propietario de la plataforma hubiese sometido la decisión a una encuesta en la que millones de usuarios han apoyado la restitución.

El dueño de la red social Twitter, Elon Musk, había anunciado este domingo que restablecería la cuenta del expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la presidencia Donald Trump, nada más completarse el plazo para responder a la pregunta lanzada en su perfil, que ha obtenido un 51,8 por ciento de votos a favor.

"El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei" ha escrito Musk después de que más de 15 millones de participantes hayan dejado su voto y cientos de miles de comentarios en las 24 horas habilitadas para responder a la encuesta.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv