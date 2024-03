Cómo distinguir los billetes de 5 euros falsos ahora que ha aumentado su circulación

Recientemente, se ha emitido una alerta acerca de una nueva remesa de billetes falsos de 5 euros que están circulando en el mercado. Esta preocupante proliferación fue denunciada por una usuaria de TikTok, conocida como @mariajesusdelama, quien descubrió que una persona mayor había sido víctima de un timo al recibir uno de estos billetes.

Lo importante en estos casos es conocer una forma de distinguir los billetes falsos de los reales. ¿Cuál es el mejor método para hacerlo?

Así puedes distinguir un billete de 5 euros falso, de uno real

Los billetes falsos son relativamente fáciles de detectar para personas con buena vista, ya que presentan en su lateral izquierdo unas letras azules. Sin embargo, pueden pasar desapercibidos para personas de avanzada edad o con dificultades visuales.

La Policía Nacional ya había lanzado una alerta similar hace cuatro años, informando que estos billetes se fabricaban originalmente para uso en películas y anuncios publicitarios, pero que habían sido distribuidos en el mundo real a través de comercios, con el objetivo de engañar a quienes los recibían.

Las letras en el lateral del billete, aunque de tamaño muy reducido, indican en inglés: "This is no legal tender, its used for motion props", dejando claro que no se trata de moneda de curso legal.

Ante esta situación, es importante saber cómo proceder en caso de detectar uno de estos billetes falsificados. La recomendación de la policía es entregarlo en una comisaría para que pueda ser retirado de circulación. Continuar utilizando o pasar adelante estos billetes sabiendo que son falsos puede constituir un delito.