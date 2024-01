Se filtra el dinero que Ana Obregón ha donado a la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón lleva en el foco mediático varios meses por diferentes temas, pero el más sonado es tras convertirse en madre y abuela, a la vez, de una niña por gestación subrogada.

La televisiva ha mantenido vivo el legado de su hijo, que falleció en 2020 a causa de un sarcoma de Ewing. La bióloga escribió un libro en su nombre y creó la Fundación Aless Lequio, para poder ayudar a la investigación contra el cáncer.

Hace unos días que la polémica se ha extendido, ya que varias fuentes aseguran que Ana no ha donado ninguna cantidad de dinero en la sociedad. Tampoco habría dado todo el dinero que ganó en las exclusivas de la llegada de Ana Sandra, algo que ella misma aseguró.

Desde la Fundación han explicado que "doña Ana García Obregón, ha donado todos los derechos de autor de 'El chico de las musarañas' a la Fundación Aless Lequio para financiar la investigación que busca la curación del sarcoma de Ewing y el cáncer infantil".

Ahora, fuentes cercanas a la Fundación han explicado a 'LOC', que la actriz todavía no ha dado el dinero: "No ha dado el dinero del libro porque es imposible. El libro se ha vendido en 2023 y hasta que la editorial no dé cuentas y liquide los derechos de autor no lo puede entregar. Está previsto que llegue en el segundo trimestre de 2024".

Los testimonios han asegurado que más adelante se verán las donaciones: "Las únicas cuentas que están publicadas y depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid son las de 2022, porque son las únicas aprobadas. Las de 2023 están al ejercicio y ni siquiera han sido aprobadas por el patronato (...) En el mes de julio de 2024 se depositarán las cuentas de 2023".

Las donaciones de Ana Obregón

Las fuentes han explicado que la televisiva hizo una donación fundacional de 30.000 euros, además de donar más dinero a la Fundación: "También ha entrado dinero de la revista ¡Hola!, unos 10.000 euros (...) Le pagan el dinero a ella y tiene unos impuestos bastante altos. Si Hacienda se lleva la mitad, tiene que donar de la otra".

Además, en octubre de 2023 también ingresó el dinero que logró en una subasta de un bolso de Chanel de su madre, que vendió por 6.020 euros.

En febrero de 2023, Ana Obregón entregó un cheque de 150.000 euros al Proyecto Inter-Ewing, un estudio dirigido a pacientes que se acaban de diagnosticar de sarcoma de Ewing; y otros 30.000 euros destinados al Proyecto Imperas, "un estudio sobre el impacto y la supervivencia de la revisión centralizada del diagnóstico en sarcomas de partes blandas".