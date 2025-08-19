Suscripción

Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago

La Fiscalía ha decretado su internamiento en un centro de reclusión

El barrio de Vidán registra su quinto incendio forestal en agosto.

El barrio de Vidán registra su quinto incendio forestal en agosto. / Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Santiago

Un menor de 17 años y vecino de Santiago ha sido detenido en un operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local como el principal sospechoso de al menos ocho incendios forestales que se han producido en la primera quincena de agosto en la zona de A Rocha Nova y Vidán, en la capital gallega.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes policiales, testigos presenciales han identificado a un joven al que pudieron ver con artefactos incendiarios tratando de prender fuego en masas forestales de esta zona.

Las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales han permitido llegar hasta esta persona que fue detenida cuando portaba dos mecheros que supuestamente utilizaba para incendiar los bosques de las afueras de Santiago.

El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, que ya ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores.

