Investigación
Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en una vivienda de Almería
El aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio al número de emergencias
EFE
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una mujer acusada de apuñalar a su pareja en una vivienda de la calle Remo, en el barrio de Pescadería de Almería capital, han informado a EFE fuentes policiales.
Según la Comisaría de Almería y el 112 de Andalucía, el aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio, que alertó al teléfono único de emergencias de que su madre había atacado a su padre con un cuchillo.
Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061 desplazados encontraron al varón con una herida de arma blanca en el costado y abundante sangrado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanece pendiente de diagnóstico.
La mujer sufrió un ataque de ansiedad y también tuvo que ser asistida médicamente antes de quedar detenida como presunta autora de la agresión. El arma utilizada fue un cuchillo jamonero.
Fuentes policiales han precisado que ambos, nacidos en la década de 1960, cuentan con antecedentes y que ya se habían registrado episodios previos de malos tratos entre ellos.
La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias antes de la puesta a disposición judicial de la mujer.
- El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
- Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos
- Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
- Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- España en riesgo elevado: Jorge Rey pone fecha a la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones de más de 60 litros
- Carlos Pérez, mejor mecánico de España: 'El precio de las gasolineras 'low cost' puede ser tentador, pero puede provocar averías