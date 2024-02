Las desgarradoras declaraciones de Tini: "Seis ataques de pánico por día"

Martina Stoessel, conocida artísticamente como Tini es una de las artistas más reconocidas en los últimos años. Con canciones como 'Miénteme', 'Cupido' o 'La triple T', entre otras, se ha ganado un hueco muy importante en la industria musical.

Hace unos meses que la artista no se encontraba en su mejor momento y que estaba trabajando para luchar contra la depresión. Ahora, la joven de 26 años ha hecho una charla a través de 'X' en la que ha confesado que llegó a tener "seis ataques de pánico por día".

Tini ha asegurado que estaba trabajando en un álbum y que tuvo que dejarlo a un lado para hacer uno nuevo: "Me hablo en el álbum mucho a mí misma. Estoy constantemente en mi cabeza, luchando. Y cuantas muchas cosas del pasado que me fueron pasando en este proceso que quizás hoy no forman parte de mi vida, pero sí que estuvieron en algún momento".

La artista ha explicado que en la vida todo pasa por algo, y que gracias a lo que ha sufrido, está donde está: "Si yo no hubiese caído en depresión por más triste que haya sido para mí ese momento, no hubiese hecho todo lo que estoy haciendo y todo lo que van a poder escuchar. Para mí fue muy sanador poder abrirme de esa manera".

La argentina ha ofrecido algún adelanto de algunas letras de sus canciones: "Lo he sentido, lo he sufrido, lo he callado, lo he guardado y no he contado nada (...) Suelto el pelo contra el viento para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra (...) Soy la flaquita de la tele. Puedo decírtelo porque ahora si me importa. Podría seguir, pero te la hago corta".