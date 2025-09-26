Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Incendios forestales

Desalojan el Monasterio de Yuste por la proximidad de las llamas de un incendio

El fuego ha obligado a confinar a la población del municipio cacereño de Cuacos de Yuste, donde se levanta el edificio, y a cortar el tráfico en la carretera Ex-203

Foto tomada en Jaraíz de la Vera.

Foto tomada en Jaraíz de la Vera. / El Periódico

Redacción

La Guardia Civil ha desalojado el Monasterio de Yuste, en Cáceres, por su proximidad a las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Cuacos de Yuste este viernes.

A su vez, se ha confinado a la población del mismo municipio debido al riesgo de inhalación de humos y se ha realizado el corte de la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia, según ha informado la Benemérita.

En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al Subsector de Tráfico y al Seprona, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de la población y el entorno.

Un total de 48 efectivos

El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por el fuego y medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), del Infoex y del Sepei de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de las llamas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En estos momentos actúan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, seis aéreas, tres aviones anfibios, dos maquinarias pesadas y dos agentes del medio natural, que en total suman 48 efectivos.

Cabe recordar que se trata el segundo incendio en esta localidad cacereña desde el domingo.

