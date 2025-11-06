Deporte, cultura y política van de la mano para el gran estreno de Rosalía y su ‘LUX’

En las colinas de Montjuïc nadie se acordó de que había jornada de Champions League. Poco importaba que chispease y que a la misma hora jugase el Barça de Flick en la idílica Brujas. El poder de convocatoria de aquello que hace y promueve Rosalía puede con la máxima competición europea y con todo lo que se le ponga por delante. Sin paliativos.

Un amplísimo abanico de personalidades quiso estar presente en el estreno oficial del nuevo trabajo de la cantante catalana, el cuarto de su meteórica carrera, que lleva por título ‘LUX’ y que se celebró anoche en el MNAC de Barcelona. SPORT estuvo presente en una velada sonora tan importante para recibir en primera persona las sensaciones de un disco que dará mucho que hablar. Y analizar.

Con una puesta de largo de auténtico lujo el Museu Nacional d’Art de Catalunya se fundió de potente y lumínico blanco para desgranar cada una de las 18 canciones que componen este introspectivo y sanador ‘LUX’. El evento organizado por su discográfica, Sony, se estudió al milímetro y en todo momento se veló por la confidencialidad de aquello que se iba a ver. A todos los asistentes se le tapó la cámara del móvil por dos motivos: el primero es que no se sacara al exterior lo que estaba sucediendo dentro del museo y el segundo era lograr que todos los asistentes estuviesen concentrados al máximo en poder desgranar cada uno de los segundos que componen ‘LUX’.

En el aspecto político hubo caras conocidas y de peso como la del Ministro de Cultura del Gobierno central, el catalán Ernest Urtasun, o el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

En representación del mundo del deporte se pudo ver al flamante luchador Ilia Topuria, a la futbolista Alexia Putellas o las nadadoras Ona Carbonell y Mireia Belmonte que quisieron estar cerca de la cantante catalana apoyando sin cortapisas su proyecto más ambicioso.

En el apartado artístico hubo tantos nombres y caras conocidas que parecía más una gala de entrega de premios que la presentación del disco de una colega de profesión. Se vio a los hermanos Muñoz, los Estopa, con su simpatía y cercanía habituales, al dúo Amaral que está rematando su actual gira y quiso hacer parón en Barcelona, a Guitarricadelafuente, Amaia, Samantha Hudson, que tiene concierto programado este mismo sábado en la mítica Razzmatazz de Barcelona, a Álvaro Soler que sigue de promoción de su nuevo disco, a Rodrigo Cuevas, al carismático Omar Montes, Lia Kali, Kiki Morente, Ralphie Choo, Silvia Pérez Cruz o Lucas Bun. Un abanico importante de artistas que demuestra una vez el alcance de la obra y el fenómeno Rosalía.

También se unieron otras caras conocidas y de otros ámbitos como es el caso de la actriz Rossy de Palma, Berto Romero, Laura Escanes, Jordi Évole, Carmen Machi, Paco León, Judit Mascó con su hija y Lola Lolita.

Con una puntualidad casi británica el disco empezó a sonar a las 21:35 y la escucha se extendió por espacio de una hora con un escenario blanco inmaculado y una cortina gigante que iba subiendo o bajando mientras reflejaba los títulos de cada una de las canciones del disco que sale mañana, filtraciones al margen. Rosalía, vestida con unas gasas blancas y descalza, empezó la escucha sumida en un profundo sueño en el escenario. Apenas se la distinguía entre tanta sábana blanca.

La cantante estaba fundida con el decorado y se fue desvelando de ese sueño y moviendo según sonaban las canciones que cuentan con unas letras que dejarán huella y muchas lecturas por desvelar. Desde la apertura del disco con Sexo, Violencia y Llantas hasta el cierre con Magnolias, pasando por la ya popular Berghain y una Reliquia que, a buen seguro, será una de las favoritas del público. Rosalía ha apostado fuerte por su proyecto más personal y al término de la escucha se fue por el pasillo central sin decir nada, pero sonriendo y agradeciendo a todos su presencia.

‘LUX’ incorpora hasta trece lenguas diferentes y ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daniel Bjarnason y cuenta con colaboraciones femeninas tan dispares como Carminho, Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o Yahritza.

Estaba claro que, con su carisma, Rosalía había conseguido anoche -una vez más- expandir y consolidar aún más un fenómeno global que va más allá de nuestras fronteras. Hay ‘LUX’ para rato.