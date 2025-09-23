Toros
Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria
El Faraón de Camas lleva ingresado desde este lunes por una neumonía tras pasar el covid
Antonio Muñoz
Curro Romero sufre un nuevo revés a su estado de salud. El Faraón de Camas permanece ingresado desde este pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según ha avanzado Informalia y han confirmado fuentes cercanas a su familia.
El maestro de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas. A su lado está Carmen Tello siendo su mejor apoyo y esperando a que mejore la situación para regresar a su domicilio en los próximos días.
"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", han explicado las mismas fuentes a EFE, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.
Un nuevo ingreso hospitalario
Hay que recordar que ya estuvo ingresado el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones por una crisis respiratoria y una infección de orina. Justo un año antes, en 2024 sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.
