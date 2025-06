La Cumbre de la ONU se hace notar ya en Sevilla Este: "Queremos que traiga seguridad y, sobre todo, limpieza"

Una decena de obreros llega a su puesto de trabajo tras desayunar este jueves en Sevilla Este. Tienen poca información sobre la Cumbre de la ONU que se celebra en la capital hispalense entre el 30 de junio y el 3 de julio, ni siquiera sabe cómo podrán llegar hasta la obra. "Seremos como el comecocos cuando corten las calles", afirma entre bromas uno de ellos. Cuestionados por el teletrabajo recomendado, otro, de nombre Francisco, no duda en tirar de ironía: "¿Teletrabajo? Como no le dé con el alicate a la tele...".

Es el primer día en el que esta zona sufre las consecuencias de acoger la cita internacional. Por el momento solo se ven muchos furgones de policías y los agentes realizan controles de tráfico. Los vecinos y comerciantes tienen distintas versiones sobre lo ocurrido. Mercedes, por ejemplo, piensa que "va un poco atrasado. No veo yo mucho adelanto por aquí en ese aspecto". Se refiere a la calle paralela a la avenida principal donde se celebrara la cumbre. Coincide con ella Emilio, también residente aquí. "Lo que hay es mucha presencia policial, pero no hay ningún corte que repercuta ahora mismo en el tráfico ni en la gente".

La vecina mencionada lo que espera de este evento es que traiga "seguridad y para todos los vecinos y, por supuesto, la limpieza. Ya que viene gente tan importante, que demos una imagen agradable, que aquí la limpieza deja mucho que desear". Su homólogo responde con una palabra que deja claro el sentir del barrio de cara a la semana que viene: "Incertidumbre". "Como todavía no ha habido nada, no se sabe, pero parece ser que van a cortar bastantes carreteras, entonces el tráfico va a estar un poquito poco fluido".

Ana, también residente en Sevilla Este, incide que "va a ser complicado moverse dentro del barrio y salir a trabajar y todas las cosas que hay que hacer en la vida diaria". Espera que el caos se dé con las restricciones previstas, que comenzarán a partir de las 11 de la noche de este viernes 27 de junio. Durarán hasta la madrugada del 3 de julio.

Preparativos en Sevilla Este para la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas / Jorge Jiménez / ECA

El transporte público también tendrá cambios de ruta. Isabel pensó este jueves que ya habían comenzado los cambios. Afortunadamente para ella, estos aún tendrán que esperar. Cuando lleguen, lo peor será que, con las pocas comunicaciones que tenemos con el autobús, se restringen de una zona a otra y pasarán por todo el barrio vecino de Alcosa".

"Yo teletrabajo ya mañana"

Los trabajadores de la zona tienen otros puntos de vista. Sobre todo tras la recomendación del alcalde, José Luis Sanz, hace unas semanas: "El que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Quien pueda pedir día de asuntos propios, que los pida. Va a ser caótico todo". Esto les ha enfadado.

Mercedes no trabaja, pero su hija sí. Apunta que "todo el mundo no puede teletrabajar". Emilio tenía unos días de vacaciones, pero él tampoco puede hacerlo en realidad. Lo mismo le pasa a los obreros que llegan a la zona, que además no saben dónde van a poder aparcar. "Creemos que nos van a habilitar una zona".

Preparativos en Sevilla Este para la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas / Jorge Jiménez / ECA

En la zona hay distintas empresas públicas. Una trabajadora del SEPE que no quiere revelar su nombre explica que ellos han hecho turnos para poder atender a aquellos que tienen citas. Olga, trabajadora de otra empresa pública del lugar, afirma que ella comienza a teletrabajar "mañana" viernes y así estará mientras dure la cumbre.

Los decepcionados

Los bares tienen visiones dispares. Emilio Santiago, de la Taberna La Antigua, es el más beligerante en contra de las palabras del alcalde. Tras la barra del bar afirma: "Me va a afectar bastante, porque evidentemente nuestro querido alcalde se ha metido y ha metido la pata bastante en decir que la gente coja un día de vacaciones, que cojan días de asuntos propios, que no vengan a trabajar. Esto es un establecimiento que vive del público. Si no viene el público, ¿qué hacemos? Yo estaría dispuesto a cerrar. ¿El señor alcalde me va a pagar a mí los gastos? Yo creo que no, ¿verdad? Pues, entonces, ¿qué hago? Perder dinero y tener que sacrificarme porque este señor no se lo ocurra otra cosa que decir eso...".

Santiago no se corta. "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es colaborar y no perjudicar. Y en este caso yo, que digo públicamente que lo he votado, me siento muy afectado por las declaraciones que está haciendo últimamente este señor". Solicita a Sanz, con el que se muestra "muy disgustado": "Yo le recomiendo que el sueldo de este mes no lo cobre y que nos lo pase a nosotros, las pequeñas empresas, para poder sufragar estos gastos de pérdida que vamos a tener esta semana".

Tal y como ya informó El Correo de Andalucía hace dos semanas, hay incluso panaderías que se plantean cerrar durante toda la semana con motivo de las recomendaciones del Ayuntamiento.

A verlas venir

Los negocios más cercanos al Palacio de Congresos donde se celebrará la cita tienen una versión diferente a los que están en zonas más alejadas. En el Restaurante El Encinar, el gerente explica que la Cumbre de la ONU es un plus de cara a un verano en el que suelen cerrar una vez decae la clientela hasta septiembre. "Es un último empujón", reseña, porque aquí vendrán a desayunar, comer y cenar todos aquellos que puedan salir del recinto. Porque esa es otra de las dudas: dónde comerán los asistentes.

Justo en el local colindante hay una tienda de nutrición deportiva. Jaime, responsable de MASmusculo, explica que a ellos les afectará más el evento internacional. Pero no sabe qué ocurrirá en realidad. "Hay mucho desconocimiento sobre la semana que viene. Las ventas seguramente van a caer muchísimo porque va a estar todo cerrado".

Preparativos en Sevilla Este para la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas / Jorge Jiménez / ECA

Además, explica que al ser una tienda necesitan de abastecimiento. "Va a estar todo prácticamente cerrado y no sabemos cómo va a ser la semana", dice. "En principio vamos a estar abriendo en horario normal y veremos un poco cómo se va desarrollando la semana. Esperemos que esté dentro de la normalidad y que se pueda hacer una semana de vida normal, digamos".

En el Bar La Ronda creen que el control es "disuasorio", pero en esta ocasión no es mucho mayor al que se ha llevado a término en otras. Por eso, piensan que no vendrán los clientes habituales, pero les sustituirán otros. "Las gallinas que entran por las que salen".