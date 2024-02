¡Cuidado si recibes este mensaje por WhatsApp! La Guardia Civil avisa de que es una estafa

Cada día utilizamos el móvil para cosas más personales, como por ejemplo pagar con el smartphone. Este método brinda más protección que hacerlo con las tarjetas, pero es cierto que hay que tener en cuenta que cada vez hay más estafas presentes.

Ahora, la Guardia Civil ha lanzado un nuevo aviso a través de las redes sociales por la proliferación de una nueva estafa que podría llegar a vaciarte las cuentas bancarias.

Los agentes han explicado que el timo se realiza a través de WhatsApp: "Te ofrecen un trabajo muy atractivo que suele estar relacionado con las redes sociales, a cambio de dinero rápido".

La Guardia Civil ha declarado que normalmente estos mensajes los envían desde números de teléfono internacionales y que es muy importante no caer en la trampa.

Los agentes destacan lo qué hay que hacer ante esta situación: "No compartas tus datos personales ni tus cuentas bancarias y no clickes en ningún enlace si no sabes lo que hay detrás. Pregunta por el nombre de la empresa, consúltala en la web y revisa su huella digital".