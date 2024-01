El consejo de un profesor para que tu hijo mejore sus estudios en el instituto

La adolescencia es una etapa muy complicada de nuestras vidas, ese momento en el que pasamos de joven a adulto casi sin darnos cuenta, aún teniendo actitudes un tanto infantiles. El instituto tampoco ayuda a disfrutar de la vida, con asignaturas que se nos atragantan y una motivación en continuo descenso.

Miguel Cobos, profesor, éxperto en programación neurolinguística y autor de Cómo despegar en los estudios, tiene la clave para que tus hijos consiguen mejorar su rendimiento escolar en plena era adolescente.

"Y es verdad que no hay recetas mágicas ni mega trucos definitivos-,pero sí hay herramientas y habilidades para la mejora constante. De hecho, he escrito el libro que me hubiese gustado leer cuando estaba en el instituto", explica el autor del citado libro en un artículo recogido por ABC. Cobos ha sido profesor durante la última década y todo lo que ha expuesto en la novela es fruto de su experiencia.

En cuanto a esos trucos y recetas, el experto vuelve a decir que no existen como tal, "pero a lo mejor tras la lectura algo hace un clic en su cabeza y eso es perfecto. De hecho, eso es exactamente lo que les quiero transmitir: que no deben buscar el truco o receta mágica y que, a partir de ahora, no es que las cosas no les vayan a costar nada, porque luego en la vida no todo se consigue con el mínimo esfuerzo".

En resumen, Miguel Cobos considera que el estudiante debe estar motivado, y para ello "necesitas saber hacia dónde quieres ir, qué quieres conseguir y qué quieres hacer". Después, viene el "para qué". Es decir, encontrar una razón de ser a su futuro. Esa es la clave para mejorar el rendimiento escolar de tus hijos en el instituto. ¿Les ayudas?