Una conocida artista carga contra 'El Hormiguero': "Me da asco"

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El presentador defendió la opinión de Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, tras lamentarse que ya no se pueden hacer chistes sobre homosexuales o enanos. Tras esto, el programa ha llamado a varios medios quejándose de las noticias escritas sobre Motos, un movimiento llamado #MoToos.

Ahora, Samantha Hudson ha dejado claro en el podcast de '¡Vaya Vaina!', que si recibiera una invitación para ir a 'El Hormiguero', no iría: "Me cae fatal, me parece asqueroso. Me parece un programa asqueroso. Se sientan ahí a opinar de chorradas como si estuvieran sentando cátedra de algo, sobre la censura".

La artista ha asegurado que Pablo Motos hace lo que quiere: "Eres el director de tu propio programa, en el cual participas desde hace años, en prime time, diciendo lo que te sale de las narices. Controlando los invitados y estás hablando de que te están censurando, ¿quién te está censurando?".

Samantha Hudson ha asegurado que le da "asco" el programa: "Todas las cosas que hizo, la gente a la que ha incomodado, traer a Santiago Abascal para reírle las gracias, a Isabel Díaz Ayuso para hacerle la campaña y lavarle la cara. Que me da asco 'El Hormiguero' y punto".