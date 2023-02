La confesión de una testigo del 'caso Alves': "Si sé que es un baño, mi amiga no entra"

Las declaraciones de los testigos el pasado viernes han ayudado a hacer una radiografía de lo acontecido La joven no paraba de repetir "No me van a creer"

El pasado viernes declararon ocho testigos del caso Alves por una presunta violación en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. La visión de las tres amigas ha servido para hacer una radiografía concreta de qué es lo que sucedió en la discoteca aquella noche.

De acuerdo con La Vanguardia, todo empieza con las tres amigas cenando en el piso de una de ellas. Al principio no querían salir pero finalmente tras ponerse al día decidieron ir a un bar musical y allí consiguieron acceso gratuito a la Sutton. Una de las amigas relataba entre lágrimas que no se imaginaba lo que iba a pasar en el reservado en el que se encontraron con Dani Alves y algunos amigos del futbolista y aclaran que no sabían que eso era un baño, algo que queda constatado en que una de ellas se ausentó del reservado precisamente para ir al baño de la zona baja de la discoteca abierto para todo el mundo.

La joven además pidió ayuda a su jefe, responsable de un despacho de abogados en Barcelona que le asesoró y que también ha declarado en calidad de testigo. Por otro lado, la víctima estaba con un gran ataque de ansiedad y llorando sin parar de repetir "No me van a creer. No me van a creer".

En declaraciones de su amiga, si hubieran sabido que era un baño "mi amiga no entra", aclarando que la joven no habría ido con el jugador brasileño si hubiera tenido conocimiento de dónde se estaba metiendo.