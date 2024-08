No cojas llamadas con estos prefijos, la Policía alerta sobre esta estafa

Los ciberdelincuentes han encontrado en los teléfonos móviles una vía de comunicación casi perfecta para llegar a sus víctimas. La Policía Nacional ha avistado sobre diferentes prefijos que resultan un peligro para nuestra seguridad.

Las llamadas de desconocidos pueden suponer un riesgo para la integridad de nuestros datos personales y bancarios.

La Policía Nacional ha comunicado a través de sus redes sociales como actúan los estafadores. Primero, hacen una llamada por teléfono donde el ciberdelincuente ofrece un puesto de trabajo con condiciones ventajosas y atractivas. Seguidamente, tras el interés de la víctima, el estafador solicita que añaden ese desconocido número a su agenda de contactos para seguir la conversación por WhatsApp.

Sin embargo, estos prefijos no se encuentran en la mencionada lista. La Policía Nacional advierte que no debes contestar las llamadas desconocidas de:

+62 (Indonesia).

+91 (India).

+212 (Marruecos).

+27 (Sudáfrica).

Almacenando el teléfono móvil en nuestra agenda, el prefijo del número de teléfono ya no aparece en la plataforma de mensajería. La Lista Robinson es una forma gratuita de evitar publicidad de empresas a las que no has dado consentimiento para que te envíen publicidad, ya sea por teléfono, correo postal, electrónico y SMS.