Un cohete chino fuera de control sobrevuela España: ¿Dónde caerá?

El espacio aéreo de los aeropuertos de Ibiza y de Cataluña sufre un cierre de al menos una hora La suspensión de las operaciones aéreas afecta también a otros aeropuertos de Islas Baleares, Aragón y Navarra

Los restos de un cohete de la agencia espacial china están sobrevolando España sin control. Hay preocupación y de momento está causando problemas en el tráfico aéreo en varios puntos de España, tal y como informa la agencia Eurocontrol

La órbita del artefacto, con una estructura de 21 toneladas métricas, es errática y caótica. A pesar de que buena parte del cohete se desintegrará en la atmósfera, los trozos de chatarra podrían causar algunos problemas. El modelo previsto por Eurocontrol dicta que durante algo más de una hora sobrevolará la península Ibérica.

De hecho, el espacio aéreo de los aeropuertos de Ibiza y de Cataluña sufre un cierre de al menos unas tres horas, de 8.19 a 12.17 del mediodía.

Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z

Durante el trayecto que puede realizar el artefacto, en determinadas áreas se impondrá el Rate cero (que es el nombre que le da la oficina aérea de seguridad europea a las situación en las que ningún avión puede salir del aeropuerto de origen a los destinos afectados), dejando zonas inoperativas, lo que a la postre provocará cambios en las rutas de algunos vuelos y retrasos en varios aeropuertos. Esto podría provocar cierto caos en algunos aeropuertos de nuestro país.

Exactamente, el controlador apunta a las Canarias, Santa Maria y Lisboa (Portugal), Madrid y Barcelona, antes de enfilar hacia Marsella (Francia). Este hecho pone en alerta los centros de control aéreo de Lisboa, Madrid y Barcelona.

Otra etapa del cohete chino Long March 5B ha sido enviada de regreso a la Tierra sin aviso previo ni control coordinado, como ya sucedió en otras ocasiones. Se espera que esta estructura caiga en algún lugar del planeta sobre las 23:17 UTC de este viernes 4 de noviembre, o sea sobre los primeros minutos del sábado 5 de noviembre en España. Además de existir un margen de error de aproximadamente 10 horas para el impacto, todavía no es posible determinar la región del planeta en la cual se estrellará.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB