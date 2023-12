¿Podrías clonar legalmente a tu mascota?

La nueva Ley de bienestar animal no contempla ni hace referencia en ninguno de sus artículos la clonación. Si bien, esta temática podría resultar una actividad de maltrato. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto legislativo para prohibir la clonación en los animales de granja, pero los usuarios se preguntan que sucede con las mascotas.

En España, la clonación de animales de compañía es ahora mismo una actividad alegal, mientras que la clonación humana es ilegal. Sin embargo, en el resto del mundo, podemos encontrar algún que otro ejemplo sobre contexto, que nos permite conocer los motivos que han llevado a algunas personas a realizar estos actos.

La popular cantante Barbara Streisand explicaba lo siguiente en una entrevista publicada por Variety en 2018: "Estaba tan devastada por la pérdida de mi querida Samantha después de 14 años juntos, que solo quería mantenerla conmigo de alguna manera". En ese momento, decidió clonar su mascota hasta en dos ocasiones.

Tras conseguirlo, ahora tiene dos "Samanthas", pero al mismo tiempo, ninguna de las dos son su antigua mascota: "Puedes clonar la apariencia de un perro, pero no puedes clonar su alma. Aun así, cada vez que miro sus caras, pienso en mi Samantha... y sonrío".

Este es tan solo un ejemplo de clonación, que resulta un dilema ético y moral. Hasta el momento, no es legal clonar un animal de compañía en España, pero tampoco es ilegal. Es decir, ahora mismo no está regulado ni prohibido, pero no se recomienda ni estaría reglamentado su uso.