Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sanidad

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España

Área materno-infantil de la Clínica Corachan.

Área materno-infantil de la Clínica Corachan.

R.C.

Barcelona

Clínica Corachan ha sido distinguida en la 7.ª edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, obteniendo el galardón a la Mejor Área Materno-Infantil y quedando finalista en la categoría de Proceso Quirúrgico. Este reconocimiento acredita la excelencia de sus resultados clínicos en comparación con otros centros hospitalarios de referencia a nivel nacional.

En el área materno-infantil, Corachan ha destacado por su modelo integral de atención al embarazo, parto y neonatología, que combina innovación tecnológica con una atención personalizada. Entre sus servicios se incluyen salas de parto de última generación, UCI neonatal y un equipo multidisciplinar especializado en la atención a madres y recién nacidos.

Como finalista en el área de proceso quirúrgico, el hospital ha sido reconocido por la calidad y seguridad de sus intervenciones, sustentadas en un bloque quirúrgico moderno con quirófanos integrados, cirugía robótica Da Vinci y una unidad de críticos de alta capacidad.

Con este nuevo reconocimiento, Clínica Corachan consolida una trayectoria premiada desde la primera edición de los BSH, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención al paciente.

La Clínica Corachan ha sido galardonada por su excelencia en procesos materno-infantiles.

La Clínica Corachan ha sido galardonada por su excelencia en procesos materno-infantiles. / RC

Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras
  2. Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: 'Me molestó la prepotencia
  3. Meteocat y AEMET coinciden en el día en que llegará una nueva vaguada y las lluvias al Mediterráneo: Lo que viene esta semana en Catalunya
  4. Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'
  5. Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
  6. Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
  7. Hasta 95 euros menos en la nómina: Así te afectará la nueva medida del Gobierno a partir de 2026
  8. El billete de 100 pesetas que hoy vale más que un coche nuevo: ¿lo conservas?

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Así se vio la superluna de la cosecha

Así se vio la superluna de la cosecha

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes

¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas

¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas

Miles de personas se manifiestan en apoyo a Palestina en el centro de Barcelona

Miles de personas se manifiestan en apoyo a Palestina en el centro de Barcelona

Manifestaciones en toda España exigen la liberación de los activistas de la flotilla detenidos por Israel

Manifestaciones en toda España exigen la liberación de los activistas de la flotilla detenidos por Israel

La energía del futuro empieza con niba

La energía del futuro empieza con niba

Muere Jane Goodall, la primatóloga que aprendió a hablar con los chimpancés y que puso a los humanos ante un espejo

Muere Jane Goodall, la primatóloga que aprendió a hablar con los chimpancés y que puso a los humanos ante un espejo