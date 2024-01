Chelo se pronuncia sobre el final de 'Sálvame': "Hemos sido un instrumento político"

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. Aun así, todavía no han salido del bache, y es que varias de sus apuestas han fracasado.

El pasado mes de junio, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia. Ana Rosa Quintana ha sido quien ha cogido el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'.

Tras el final del formato, los colaboradores se han tenido que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. Ahora, Chelo García-Cortés ha hablado sobre el cierre de 'Sálvame' en el podcast 'Adictos y neuróticos'.

"Un producto como 'Sálvame', que es un programa donde no hay guion y que la escaleta se rompía cada dos por tres, tenía que acabar en algún momento, pero hemos sido un instrumento político. ¿Sabes lo que han hecho con echarnos a la calle? Los que nos atacaban, ahora nos apoyan. Ahora todo el mundo quiere que vuelva", ha declarado la televisiva.

Chelo ha asegurado que el programa le ha enseñado muchas cosas: "He llorado en 'Sálvame' lo que no está escrito, me he sentido ridícula, pero me ha enseñado a que ahora soy yo la primera que se ríe".

"Añoro tanto a mis compañeros... Sobre todo a los de la última época gracias a todas esas peleas que no eran fabricadas (...) Hubo algunos colaboradores que tenían un papel determinado como por ejemplo, meter caña". La televisiva se ha mostrado fuerte: "No aguantaba por dinero porque en verdad se lo llevaba casi todo Hacienda, pero aguantaba porque dije 'aquí no vais a poder conmigo'".

Tras unas declaraciones de Sofía Cristo, Chelo no ha dudado en lanzar algunas pullas: "Para mí es mucho más guarrada que se utilice a las personas para fines determinados, como se está haciendo en algunos medios en este momento (...) En 'Sálvame' nos grababan, pero a mí me parece mucho más guarrada que te llamen a un despacho y te digan: 'Te vamos a dar todas las horas de la cadena, pero tienes que hacer no sé qué'".