MODO by The N’ Company: comer, brindar y bailar en un mismo lugar

Entre el ritmo urbano y la elegancia de la Avenida Diagonal, una de las principales arterias de Barcelona, abre sus puertas MODO by the N’ Company. Albergado en la primera planta del hotel Hesperia Presidente, este nuevo espacio reúne en un mismo lugar gastronomía de producto, coctelería de autor y ocio nocturno. Perfecto para disfrutar de una buena cena, relajarse tomando una copa y alargar la noche, todo ello sin necesidad de cambiar de dirección.

El proyecto, impulsado por la operadora de restauración The N’ Company, se articula en distintos ambientes, cada uno con su propio carácter e ideales para distintos momentos del día, pero alineados bajo una filosofía compartida: ofrecer una experiencia completa y coherente, desde el primer brindis y hasta la última canción.

Producto, encuentro y disfrute

El recorrido comienza en el Restaurante, con una cocina profundamente basada en el producto local y recetas de inspiración mediterránea. Su propuesta gastronómica, fiel a cada temporada, recupera fondos y salsas clásicas. Y la mesa se convierte en el centro de toda la experiencia, un punto de encuentro donde disfrutar sin prisas, con un servicio cercano y un ambiente cuidado que combina calidez y elegancia, reforzando la sensación de confort que caracteriza a todo el conjunto y que lo convierte en el lugar ideal para celebrar y compartir.

El Restaurante, cocina de inspiración mediterránea con producto local. / Manuel Franco Angarita

En The Bar & Only, la barra se convierte en escenario. Aquí la coctelería de autor adquiere protagonismo con reinterpretaciones de clásicos, destilados premium y un espíritu barcelonés que se refleja tanto en los sabores como en la atmósfera. Es el punto de encuentro perfecto para el aperitivo o para un afterwork. Con detalles únicos como su cerveza, servida a menos 8 °C, una de las más frías de la ciudad, y una carta de cócteles que combina técnica, creatividad y un toque de espectáculo.

Cuando cae la noche, el protagonismo pasa a MODO MALAVIDA, un homenaje a la música pop y rock de los 80 y 90. El local, de estética cuidada y ambiente desenfadado, recupera la energía de aquella época y la traslada al presente, ofreciendo una propuesta musical divertidísima, que invita a bailar y a disfrutar de la noche barcelonesa con estilo.

El local integra seis espacios distintos, desde restaurante hasta salas privadas, cada uno su propio carácter

Intimidad con estlo propio

Para los que prefieren una experiencia más reservada, la Sala Roja ofrece un ambiente envolvente, sofisticado y sugerente. Con una iluminación cálida y un diseño en tonos intensos, está pensada para cenas más íntimas o encuentros que requieran privacidad. Su estética y versatilidad invitan a vivir la ciudad desde otro ángulo: más personal, pero igual de vibrante.

Completan la propuesta dos salones privados que elevan la experiencia a un nivel exclusivo. La Sala Mas Oliu, con espíritu mediterráneo y bodega propia, es el escenario perfecto para celebraciones o reuniones de empresa, siempre con un toque cercano y auténtico. Por su parte, la Sala Taittinger es una oda al brindis, diseñada para eventos donde el detalle y la elegancia marcan la diferencia. Ambos espacios permiten adaptar cada encuentro a las necesidades del cliente, con un servicio personalizado y una cuidada atención a cada elemento.

MODO MALAVIDA, un homenaje a la música pop y rock de los 80 y los 90. / Manuel Franco Angarita

Un concepto transversal

Más que un restaurante o un bar, MODO by the N’ Company es una nueva forma de disfrutar de la ciudad. Un espacio que fluye del día a la noche, donde cada momento tiene su propio ritmo: desde un aperitivo en la barra hasta una cena compartida, un cóctel a media tarde o una última canción. Todo sin salir de la Diagonal, en un entorno cómodo, céntrico y con personalidad. Con este proyecto, The N’ Company, la marca gastronómica de Hesperia World, apuesta por un modelo que combina gastronomía, hospitalidad y experiencia. MODO by the N’ Company es su primer proyecto en la capital catalana y busca consolidarse como un referente en el corazón de la ciudad.