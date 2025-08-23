Suscripción

Buscan a doce personas desaparecidas que viajaban a Mallorca en patera y se lanzaron al mar al ver la costa

Los tripulantes de origen magrebí de una embarcación a la deriva a 36 millas del sur de Cabrera fueron rescatados y uno de ellos, trasladado a un centro hospitalario por su mal estado de salud

Patrullera de la Guardia Civil

Patrullera de la Guardia Civil / Redacción Digital

Miguel Vicens

Palma

Una embarcacion de Salvamento Maritimo procedió en la tarde del viernes al rescate de una patera que se encontraba a la deriva y en la que viajaban 14 personas de origen magrebí. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud.

El rescate se realizó a las 18.45 horas en aguas de Mallorca, a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. Según la información recabada a los migrantes, en la patera viajaban 26 personas, habiendo desaparecido 12 de ellas que decidieron saltar al mar al ver tierra y pensar que podrían llegar a nado.

Se ha establecido un dispositivo coordinado de búsqueda en la zona de la desaparicion en la que intervienen medios aereos y maritimos de Salvamento Maritimo y de la Guardia Civil.En concreto, intervienen el Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo de una patera en la costa de Mallorca

Imagen de archivo de una patera en la costa de Mallorca / Redacción Digital

